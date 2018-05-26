Отток капитала из российских акций поставил рекорд более чем за год 1 26.05.2018, 15:50

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Российский фондовый рынок продолжает терять зарубежных инвесторов, несмотря на цены на нефть.

Фонды-нерезиденты продают акции российских компаний пятую неделю подряд. За период с 17 по 23 мая отток капитала ускорился почти вдвое, сообщает в пятницу "БКС Глобал Маркетс" со ссылкой на данные EPFR Global.

За неделю зарубежные игроки продали бумаг на 250 млн долларов, за две недели - на 410 млн, а с конца апреля - почти на 1 млрд долларов, пишет finanz.ru.

Суммарный отток стал рекордным с февраля 2017 года, указывает стратег БКС Вячеслав Смольянинов. Деньги выводят в первую очередь фонды, ориентированные исключительно на Россию.

Крупнейший в США биржевой фонд, инвестирующий в российские акции - VanEck Vectors Russia ETF - на минувшей неделе был вынужден вернуть клиентам 36 млн долларов. С начала мая отток средств из фонда достиг 198,47 млн долларов.

В результате все вложения фонда, сделанные на российском рынке с начала года, были ликвидированы.

Фонд iShares MSCI Russia ETF, покупающий акции из индекса MSCI Russia, потерял 44 млн долларов за неделю и 78 млн долларов с начала месяца. На такую сумму клиенты фонда предъявили паи к погашению, вынудив управляющих сокращать позиции на МосБирже.

Из фондов, ориентированных только на Россию, ушло 240 млн долларов против 110 млн неделей ранее, подсчитал Смольянинов. Остаток - 10 млн долларов - вывели фонды, покупающие российский рынок "в пакете" с прочими развивающимися.

Существенным вопросом для инвесторов становится возможное принятие закона об уголовной ответственности за соблюдение антироссийских санкций - это грозит ускорить снижение иностранных инвестиций в РФ, отмечает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов.

В целом рынок акций остается под воздействием преобладания негативных настроений на мировых рынках, в то время как внутренние идеи практически отсутствуют, отмечает аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.