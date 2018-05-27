Купившего Nissan за $25 тысяч чиновника из Пружан наказали 2 27.05.2018, 13:44

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Жительница Пружан заставила КГК отреагировать на нарушения чиновника.

В начале 2018 года все крупные (и не только) республиканские СМИ написали о том, что отныне у кого-то из пружанского райисполкома есть новый Nissan Qashqai за 51,6 тысяч рублей. И все было хорошо, никакие проверяющие органы не увидели в покупке ничего противозаконного.

А потом – местная жительница решила написать жалобу. После чего Комитет государственного контроля Брестской области (внезапно) решил рассказать, что «при приобретении служебного легкового автомобиля установлены нарушения законодательства о госзакупках и обоснованности использования бюджетных средств», пишет cайт pruzhany.net.

При описании предмета государственной закупки приведены ссылки на конкретные товарные знаки, а также указаны характеристики предмета закупки, полностью совпадающее с соответствующими характеристиками автомобиля «Nissan Qashqai» (который и был приобретен по результатам закупки). Аналогичные нарушения Комитетом установлены и при проверке Кобринского райисполкома.

Итог: КГК привлек виновных к установленной законодательством ответственности. Какой – неизвестно.