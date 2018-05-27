Белорус победил на этапе КМ по пулевой стрельбе в Мюнхене 1 27.05.2018, 14:20

Илья Чергейко

Илья Чергейко в каждой из попыток попал в десятку.

Белорус Илья Чергейко победил на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Мюнхене, сообщает корреспондент БелТА. В стрельбе из пневматической винтовки на 10 м в финале белорус показал лучший результат. Ему удалось во всех семи сериях в каждой попытке попасть в десятку.

В итоге Илья Чергейко набрал сумму в 249,5 балла и занял первое место. Серебряным призером этапа Кубка мира в Мюнхене стал известный российский стрелок Владимир Масленников - 248,8. Бронзовую награду завоевал Лю Шаочань из Китайского Тайбэя - 227,9. Пулевая стрельба входит в программу II Европейских игр в Минске. Соревнования по этому виду спорта пройдут с 22 по 29 июня 2019 года, всего будет разыграно 13 комплектов медалей.