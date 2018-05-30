Три выстрела в спину. Соцсети об убийстве Аркадия Бабченко 30.05.2018, 12:05

Аркадий Бабченко

Гибель Аркадия Бабченко вызвала шквал комментариев в социальных сетях.

Блогер и журналист Аркадий Бабченко погиб в Киеве от руки неизвестного убийцы. Первым о нападении сообщил Айдер Муждабаев.

Ayder İzzet-oğlu Muzhdabaev

В Аркадий Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда.

Однако до больницы Муждабаеву добраться так и не довелось: Бабченко умер по дороге, в машине скорой помощи. Депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко поделился подробностями:

Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде.

Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко.

Сердце Аркадия остановилось в карете скорой помощи по дороге в больницу.

На место убийства Друга Украины выехала следственно - оперативная группа полиции. Лучшие следователи будут заниматься расследованием этого жёсткого убийства.

Очевидно, что одной из версий будет - действия российских спецслужб по устранению лиц, мешающих и дальше отравлять сознание россиян правдой о том что на самом деле происходит в России и на Украине.

Пусть земля будет тебе пухом Аркадий!

Знаю, тебя было нельзя купить или запугать.

Ты стал ещё одним мучеником за свободу и процветание России и мир в Украине...

Один из последних постов в фейсбуке Бабченко теперь выглядит как зловещее предзнаменование.

Anna Fedorova

Девять часов назад опубликовано. Девять! А сейчас его уже нет.

Господи, что же с нами такое.

Alexander Kolyandr

Бабченко убили.

Сегодня только он написал

«Четыре года назад генерал Кульчицкий не взял меня на этот вертолет. Из-за перегруза. Не было места. Часа через два после этой фотографии её сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается.»

Мы с ним регулярно пересекались. В своё время я был потрясён его чеченской книгой, а потом - отчаянной смелостью.

Незадолго до этого Бабченко вспоминал и другие свои посты о том, как его грозились убить либо натравливали на него ненавистников - например, этот пост 2015 года:

Babchenko

О' кей. Давайте еще проще. Без гипотетических допущений.

Во-первых, когда по телевизору покажут вашу личную фотографию с подписью "лови либерального ублюдка" - не какую-то гипотетическую, а ВАШУ СОБСТВЕННУЮ, а в интернете в это же самое время будут распространять ваш адрес с подписью "либерал, фашист, приходите к нему в гости" - поверьте, отношение к "незначительности" агитационных роликов у вас несколько изменится.

Во-вторых, когда по телевизору тридцать первого августа покажут фильм про хунту, где вы будете одним из "фашистов", а первого сентября вы поведете своего ребенка в школу, и будете стоять на линейке, пытаясь скрыть лицо капюшоном, и смотреть на окружающих вас людей, думая, что многие из них наверняка смотрели вчера это кинцо - отношение к пропаганде у вас тоже несколько изменится.

И в-третьих. Стратегия "мы спасаем детей, но шансы, что твой собственный ребенок останется при этом сиротой несколько возрастут, потому что для этого нам надо поддержать ту самую власть на том самом телевидении, которые и призывают к расправе над тобой и такими как ты" - меня как-то несколько озадачивает.

Я не сужу и не осуждаю. Я просто описываю ситуацию. Потому что спор, который в интернете носит гипотетический характер, лично для меня является вполне себе конкретной ситуацией.

Если ты записываешь ролики в поддержку этой власти, даже из самых лучших и благих побуждений - ты все равно записываешь ролики в поддержку призывов расправы над инакомыслящими. Надо мной. Потому что других правил у этой игры больше нет.

Так что с моей кочки ситуация выглядит предельно просто.

В общем, мой персональный привет Чулпан, спасибки и чмоки-чмоки.

В Сети скорбят по журналисту и блогеру, с которым многие были знакомы лично.

Maria Phillimore-Slonim

Я давно читала Аркадия Бабченко, но познакомилась с ним лишь на прощании с Лерой Новодворской в Сахаровском центре. Я сама подошла к нему и сказала, что хочу пожать его мужественную руку. Я так считала тогда, я так считала всегда, хотя в последнее время он меня бесил своими мальчишескими, уже не журналистскими текстами в Фейсбуке, он дразнил многих и многие дергались, я в том числе. Про умерших, про погибших, про всё. Мы срались, но никогда не переставали быть друзьями. Я его уважала, несмотря и невзирая. И за прошлые репортажи и вообще, живой он был, чего уж там говорить.

Ужасно грустно. Прощай, Аркаша. Там уже много собралось таких - дерзких,. непримиримых, неудобных. Жалко нас. Очень жалко семью, жену и дочь, которые только-только воссоединились с мужем и папой. Ужасно!

Tonia Samsonova

Убит Аркадий Бабченко. Мы сильно поссорились, и не разговаривали. А до этого, Аркадий был единственными человеком, которого мы просили просто отвечать на вопросы о себе. И он ответил на вопрос: страшно ли умереть сейчас, написал, как сильно хочет жить, и как жалко ему было бы сейчас умереть.

WTF***!!!

Виктория Ивлева

Я должна что-то написать. И в голову лезут смешные вещи: как однажды он пришел ко мне в редакции Новой Газеты, откуда мы оба еще не были выгнаны, взял за руку и таинственно сказал: Ивлева, пойдем со мной.

Мы зашли в одну из комнат, где у него был стол справа в углу. Бабаня - я всегда звала его Бабаня - сказал: ты можешь помочь мне надеть памперс? Я засмеялась. - Мне пиявки ставили куда-то на спину, и кровь течет, не останавливается - сказал он очень серьезно. А потом тоже заржал. И я помогла ему напялить памперс. Ну, в общем, заднюю его половину. И мы оба умирали со смеху, а потом обнаружили, что дверь в кабинет не была заперта и стали ржать еще больше, представляя, как было бы, если бы вошел главный редактор Муратов или еще кто-нибудь.

Спи, мой друг, спи, мое золотое слово, спи, мое стальное перо! Все, написанное и сделанное тобой останется в этом мире. Спасибо тебе, великий ерник, спасибо за твою такую разную и бесконечно интересную жизнь. И не думай, пожалуйста, что АБРАМС больше некому заводить! Женщины тоже могут ездить на танках.

Люблю тебя!

Elena Kostyuchenko

Очень его любила. Его «10 серий о войне» - лучшее, что написано про Чечню, и одно из лучшего, что написано про войну вообще. Много раз напивались с ним - шампанским почему-то. Танцевали - он любил танцевать. Очень ругались. Говорили друг другу всякое. Реально бесил. Верила в его бессмертие. Что его-то - никогда и ни при каких обстоятельствах. Он очень любил жизнь, а жизнь любила его. Сильный, смелый, красивый, смешной. Уставший, выгоревший. Непобедимый.

Мы вас найдем

Misha Kozyrev

Друг мой, покойся с миром и прости за грубость при спорах. Теперь доспорим при встрече. Твари. Плачу.

Дина Сабитова

Я всякий раз думаю, что я дура, потому что не допускала, что может кончиться так. В очередной раз добро пожаловать в мир взрослых. Там убивают.

Alexander Osovtsov

Родина тебя бросит, сынок. Всегда.

Или убьёт сама. Прощай, Аркадий.

Лев Рубинштейн

Аркадий.

Светлая память.

И вечное проклятье убийцам.

Sergei Medvedev

Прощай, старшина запаса. Ты слишком многих раздражал, и даже я с тобой все чаще не соглашался, но ты был частью необходимой свободы, а свобода всегда неудобна. И наказуема. Токсичная держава продолжает убивать, отравляя мир уже за пределами своих границ. Кто бы ни убил Бабченко и Немцова, кто бы ни сбил Боинг (хотя тут мы уже знаем, кто), они все погибли на войне, которую ведет слабеющая, умирающая и с каждым днем звереющая империя. Вечная память

Константин Эггерт

С Аркадием Бабченко я виделся всего пару-тройку раз. Но он присутствовал в жизни, моей и многих, потому что публикации его невозможно было не заметить. Храбрый был. Резкий, искренний, настоящий. Упокой Господь!

Anna Narinskaya

Да что ж такое. Перписывались здесь, болтали, потом ссорились, потом я его расфрендила, потом даже написала какой то ругательный пост про него. Теперь мечусь и чувствую себя страшно виноватой. Что за отвратительные власти, что за отвратительное время - уже и ругать человека безопасно нельзя

Anna Mongayt

В целом, как и с Немцовым. конечно, совершенно иначе, но: мы также считали его слишком "радикальным", он, действительно, говорил, что думал без оглядок, без оговорок, без тормозов. Мы тоже его давно не звали в эфир, потому что он был "слишком". Такой он был безбашенно-смелый, правдоруб без границ и рамок, но при этом трогательный и честный. тоже без границ. казалось, что по таким очевидным целям никому не придет в голову стрелять. Извини нас, Аркадий Бабченко

Nikolai Klimeniouk

Аркаша Бабченко не раскрывал страшных тайн, он не вел расследований. Он делился опытом и сообщал свое мнение, раз по пять в день, не меньше. Часто его заносило. Иногда так сильно, что хотелось закрыть лицо руками. Он чморил российскую власть и инертное, не способное к сопротивлению этой власти общество. Он их страшно унижал. Он сыпал соль на раны. Он переходил границы. Он был одним из очень и очень немногих россиян, для кого война России против Украины стала личной трагедией, а сопротивление ей - делом жизни. И причиной смерти. То, как его ненавидели за его резкие слова, доказывает - слово имеет значение. Аркаша был феноменально смелым человеком. Когда он переехал в Киев, он понимал, чем рискует. Он был злым, но совершенно не был озлобленным. Он бывал несправедлив в частностях, но за ним была высшая справедливость. Не забудем, не простим. Человек, которому язык не поворачивается пожелать "покойся с миром". Жги их из могилы, Аркаша, будь они прокляты

Sergey Kalvarskiy

Хотел что-то написать о произошедшем, а слов нет. Только ненависть и ужас.

Ilya Zhegulev

Я не знаю кто вы, но я желаю, чтобы в лучшем случае вам было неспокойно всю жизнь, в худшем - харкали кровью. Аркаша, мой любимый оппонент и самый сердечный, мудрый человек среди всех нас пьяниц. Он никогда не боялся быть против всех, даже друзей. Говорить неприятные вещи, спорить с улыбкой, но до конца. Вряд ли бы он вам подставил левую, если бы вы его ударили по правой, хоть он был удивительно мирным и добрым человеком, несмотря на все то, что он прошёл. И тот, кто застрелил его так подло, в спину, трусливо и мерзко, тот не заслуживает даже собачьей смерти.

Roman Popkov

Какой <кошмар> с Аркашей Бабченко. Нет, эти <твари> никогда не остановятся сами. Они будут продолжать убивать. У меня нет слов больше.

Дмитрий Гудков

Аркадий Бабченко убит в Киеве. Он пережил все путинские войны, понял все, предупреждал, был вынужден уехать, критиковал даже оппозицию – и за это его обзывали радикалом. Так кто прав?

Господи, как же я устал узнавать, что моих друзей, знакомых, тех людей, с которыми был знаком, убивают. Подло, в спину.

Аркадий…

Galina Yuzefovich

"Алхан-Юрт" Аркадия Бабченко талантливая, честная и изумительно яркая книга. Так жаль, что он больше ничего не написал. Так жаль, что он ничего больше не напишет.

Maxim Goryunov

первый раз узнал о нем в 2002 году: случайно в руки попал номер журнала «Новый мир», в котором была его повесть «Алхан-Юрт».

повесть понравился. пару раз перечитывал. несколько сцен помню до сих пор.

за его ЖЖ не следил, его публикации в «Новой газете» прошли мимо.

начал читать регулярно только во время Майдана.

его сужения часто бывали точнее, чем у остальных.

в прошлом году встретились в Праге.

в пивной рядом с его домом. он был на костылях, почему-то нервничал, много курил и много пил.

хотел говорить с ним о литературе, но не получилось: политическая повестка была ему ближе.

если окажусь в роли присяжного на суде на теми, кто его убил, буду требовать пожизненного заключения.

Ilya Faybisovich

Я виделся с ним раз в жизни на протяжении часов двух. Этого мне хватит, чтобы сказать, что это был один из самых, а может и просто самый честный и смелый человек, которого я знал. И остроумный, и обаятельный в личном общении. Если можно, я даже не буду вставлять приличествующие интеллигенту слова о том, что он чего-то там перегибал в последнее время, потому что я думаю, что это преувеличено мейнстримом, который не очень хочет слушать очень неприятные вещи и задаваться вопросами, которые он задавал. Писал как считал нужным, количество лайков максимизировать не стремился, никому не продавался, ни на кого не работал, не творил добро на деньги и при поддержке подонков, зла не творил. Светлая память. Какой ужас.

Yury Saprykin

Какой кошмар про Бабченко, просто долбаный со всех сторон кошмар. Ах, война, что ты, подлая, сделала

Аркадий Бабченко , Аркаша, что за кошмар! Войну прошёл, выжил, вторую -выжил. Что , почему сейчас? — albats (@albats) 29 мая 2018 г. Бабченко. Мне больно. — Евгений Ройзман (@roizmangbn) 29 мая 2018 г. Я уже давно старался не читать то, что писал Бабченко, но его рассказы про Чечню — это совершенно выдающиеся тексты. Прочитайте их, пожалуйста, вне зависимости от ваших политических взглядов. — Feldman (@EvgenyFeldman) 29 мая 2018 г.

Всплывают параллели с другими убийствами и покушениями.

Наталья Геворкян

Как Аня <Политковская>, в подъезде дома. Ненавижу

Karina Orlova

Выстрелы в спину, а это теперь фирменный почерк, да?

В Бабченко выстрелили в спину три раза, когда он входил в квартиру.

Немцова расстреляли в спину на мосту.

Мы знаем, кто это делает, а еще мы знаем, кто отмазывает, публично, в своем ЖЖ, с привлечением "экспертом", тех, кто это делает.

Леонид Волков

Какой ужас.

Стреляли в спину, фирменный почерк.

И сразу все отрицают, еще более фирменный почерк.

Александр Морозов

Бабченко жил очень открыто, смело. Его любили и читали, без преувеличения, миллионы русскоязычных читателей по всему миру.

Просто нет слов.

Три выстрела в спину - буквальная кровавая "цитата" из убийства Бориса Немцова.

Serg Mitrofanov

Убийство Бабченко задает новые координаты всего. Скрипаля было не нужно убивать, да? А Бабченко нужно? Очевидно, "сталинский террор" (что бы мы под этим не имели в виду) разворачивается по миру.

Глеб Морев

Бабченко - военный. Как и Вороненков. Как и Литвиненко. Как и Скрипаль. Логика здесь одна.

Alik Kokh

Убит Аркадий Бабченко. Для меня он был не только журналист, но и старый солдат.

Да, так иногда бывает, что молодой, в общем-то, человек является старым, израненным солдатом. Таких много всегда было в России. Вот и Бабченко был одним из них.

Он так и не выбрался со своей войны. На ней он выбрал нашу сторону и воевал на нашей стороне. Как умел. Мне нравились его статьи, а многим - нет. Но он погиб в бою. И значит был прав.

Их, погибших на нашей стороне - много. Они лучше нас хотя бы потому, что наши общие враги их боялись сильнее чем нас. Поэтому убили их. А мы остались живы.

Спи спокойно, солдат Аркадий Бабченко. Ты прожил достойную жизнь. Тебе не в чем себя упрекнуть.

Вечная слава героям. И вечная им память.

Alex Grigoryev

Теперь Аркадий Бабченко. Кто у них следующий на очереди?

Георгий Бовт

Думаю, список существует. И они идут по нему

Убит Аркадий Бабченко.

Нет слов. Всё потом...

Единственное, что могу сказать: Аркаша - не последний, кого они хотят убить. — Sasha Sotnik (@sasha_sotnik) 29 мая 2018 г. Бабченко своей смертью подтвердил свою правоту. Страна убийц и пособников убийц. И она неизлечима. — Павел Шехтман (@sfrandzi) 29 мая 2018 г.

Антон Долин

Одна только мысль.

Аркадий Бабченко - именно такой, каким он был, - воплощал свободу слова.

С его смертью испустила дух эта свобода.

Земля пухом.

Кто-то выражает надежду на то, что убийство будет раскрыто.

Рыклин Александр

Вечная память Аркадию... Очень надеюсь на эффективное расследование.

Однако в украинское правосудие почти никто не верит.

Кирилл Лятс

Убийство Павла Шеремета так и не расследовали, вот и результат - агенты ЧК чувствуют себя на Украине безнаказанно и продолжают убивать российских оппозиционеров.

Ilya Zaslavskiy

Не могу даже подумать, что это правда. Но ясно одно. ФБР и органы ЕС и США должны немедленно подключится к расследованию убийства Аркадия Бабченко. Киев не способен защитить своих журналистов, и расследовать их убийства. В Украине выборы в следующем году и Москве, очевидно, собирается сеять хаос и насилие всеми доступными методами. Пока в Кремле не поймут, что они получат по башке за каждого убитого и каждую попытку, они не прекратят.

Vrubel Dmitry

Кириллу Серебренникову мы в октябре 2016 говорили, чтобы он оставался в Берлине, не возвращался в Москву. Бабченке тоже говорили: что он там в Киве делает? пусть переезжает в Берлин или в Прагу или в Бонн.

Тем, кто сейчас говорит о том, как небезопасно в Украине тем, кто критикует режим Путина, стоит вспомнить про применение боевого химоружия против Скрипалей в Великобритании. От путинских убийц не сможет защитить никто в мире. Эту раковую опухоль слишком запустили. — Ivan Semyonov (@Sem7ser) 29 мая 2018 г.

Кто-то связывает произошедшее с готовящимся чемпионатом мира по футболу.

Холмогоров Егор

Меня держала за ноги земля,

Голая тяжелая земля,

Медленно любила пережевывая.

***

Так и думал, что под чемпионат без Головы Гонгадзе не обойдется, но почему-то думал, что убьют кого-то в Москве, а не в Киеве...

Глеб Павловский

+ последняя миля: убийство навстречу чемпионату

Другую версию предлагает Владимир Милов:

Мы все знаем и понимаем кто это сделал, потому что сейчас в мире есть только одно такое государство-убийца (ну не считая асадовской Сирии, которая тоже долго не протянула бы, если бы не это пресловутое государство-убийца, стоящее у Асада за спиной).

Я думаю что тут двоякий мотив:

- Кампания террора против политэмигрантов: уехали - сидите тихо, иначе достанем вас всех. Это целая цепочка убийств (Шеремет, Вороненков, теперь Бабченко)

- Дестабилизация ситуации в Украине перед приближающимися там выборами. Думаю в этом плане мы увидим еще и не такое, и вмешательство в выборы в США покажется младшей группой детского сада. Учитывая, насколько синхронно после убийства Бабченко наши говноресурсы пошли отрабатывать тему "В Украине бардак и убиваютЪ", видимо это давно заготовленная методичка, и этот мотив может быть основным