Стыдобище 15 Виктор Горбачев

6.05.2018, 11:47

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О хоккее и не только.

Стыдобище. И не просто стыдобище. В кубе. У…ще. Полнейшее. Тут без мата, сори, уж нельзя. По другому не получается. И чем дальше — тем страшнее. Как с экономикой. Так и с хоккеем. Как с подсчетом голосов на выборах. Так и с футболом и хоккеем в куче. Все в связке. Куда не плюнь — жопа! И не просто — полная и бесповоротная.

Днище. А за ним еще и падение глубже. Это - стабильность. Стабильность управления. Всем. Куда не сунут нос — там и провал. А сунут во все щели. Все завалено. Все! Под мудрым и чутким управлением несменяемых. Совково-колхозная диктатура трещит по всем швам. Только латку наложили в одном. Провал в другом. Посадили за провал для показухи одних. На очереди другие. Хитрозачесанный — как уж! Взялся за яйца — масло пропало. За изготовление джинс — деревообработка накрылась. И так по кругу.

Чем больше вкладывают в хоккей в масштабах страны — тем хуже результаты. Падение без подъема в перспективе вообще. Дворцы растут вместе с зарплатами участников массовки — воз с места не трогается. За 24 года в хоккей вбухали столько — вся культура с образованием и мечтать не смеет. В другой бы стране за это бы пришлось ответ держать перед налогоплательщиками. По полной. А тут? А тут и дальше потешаются.

Для азиатских стран проводят мини турнир. На кубок какого то президента. С раздачей бабла приезжим и своим. Так что? Если такие крутые руководители в хоккее — сами на чемпионат и дуйте. В качестве личного примера. Пусть там вам и вдувают. Лет 5 назад про сборную Франции по хоккею слыхом и не слышали. А сегодня? Она во все щели вдувает нашу. Еще пару лет, и радоваться будем ничьим с Мавританией или Зимбабве. И главное — сколько бы не было провалов, уперто стоят на своем. Федерацию хоккея возглавляют не спецы, а бывшие губернаторы.

Хоккейные клубы возглавляют не спецы — а министры правоохранительных органов. Динамо /Минск/ - в дупе. Ну, как и все остальное. Дебилизм полнейший! Кто виноват? Да тунеядцы всей страны и виноваты. Не власть же?! Сука! Как стыдно то. Живешь один раз то. И понимаешь. Как лохов всю страну разводят и посмехаются. Хоть в лоб — хоть по лбу. Хоть в глаза им ссы — им все … .

И когда уж нажрутся то «баблом»? А завтра? А завтра на всех экранах — будут нагибать и искать крайних. Как всегда. Для картинки. А я? Ни ногой на эти показные увеселения клана. И ведь поднимается язык у ведущих различных ТВ программ обращаться все чаще и чаще к народу. Помогите чем можно (ФИО) на лечение. Не жалко то! Сука! Жалко, что такие бабки просрали несменяемые на свое утехи и увеселения. В пустоту. А ведь, можно было бы уже всем больным детям страны помочь, вместо ледовых пустующих дворцов. Идиоты! В ад! Все в ад!

Такую страну прос...ли! Со всеми приложениями к ней.

Хотя? В любом случае — всем утехам всегда приходит конец. Бесславный.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»