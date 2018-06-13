Владельцы АЗС просят правительство поднять цены на бензин 5 13.06.2018, 12:19

1,654

Владельцы жалуются на систематический рост издержек при постоянной маржинальной прибыли.

Владельцы семи сетей АЗС обратились в госорганы с просьбой принять срочные меры по улучшению финансово-экономических условий труда, ограничить рост тарифов на товары и услуги организаций с монопольным положением.

Документ, как сообщает tut.by, подписали руководители «Лукойл-Беларусь» (бренд АЗС «Лукойл»), «РН-Запад» ( «Славнефть»), «Юнайтед Компани», «НефтеХимТрейдинг» («Трайпл»), «Астотрейдинг» (А-100), «Газпромнефть-Белнефтепродукт» («Газпром нефть») и «Татбелнефтепродукт» («Татнефть»). Таким образом, письмо подписали все крупнейшие операторы, кроме подконтрольной государству «Белоруснефти».

Владельцы АЗС заявляют, что с января 2015 года маржинальный доход предприятий от розничной торговли топливом практически не изменился, так как цены на топливо регулируются «Белнефтехимом». При этом расходы по основным статьям выросли. Плата за электричество повысилась на 53%, водоснабжение — 31%, газ для отопления — 30%, арендная плата за землю и земельный налог — 58-78%, услуги МВД по охранной деятельности — 40%.

Увеличение абсолютной розничной цены на топливо вызвало рост расходов на банковские услуги (инкассацию, эквайринг) на 13%. А рост курса доллара на 68% поднял соответственно цены на оборудование и комплектующие.

Владельцы АЗС жалуются на систематический и длительный рост издержек при постоянной маржинальной прибыли. Это, по их словам, привело к финансовым потерям, к прекращению новых инвестиций в бизнес и снижению финансирования в основные фонды. Компании говорят, что вынуждена сокращать количество рабочих мест.

Также сети АЗС сетуют, что нынешние условия приводят к проблемам с банковскими кредитами и отсутствию источников для индексации зарплат сотрудников. А это, мол, «приводит к росту напряженности в трудовых коллективах и отставанию от целевого уровня зарплаты в 1000 рублей».

Авторы письма подчеркивают, что их маржинальный доход заметно ниже, чем у коллег в России, Украине и странах Балтии.

Напомним, что и вице-премьер Владимир Семашко, и руководитель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко недавно говорили о необходимости повысить цены на бензин. Семашко говорил о 30%, Ляшенко — о 24%. Механизм повышения цен, по их словам, вырабатывается в правительстве.