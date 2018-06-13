закрыть
13 июня 2018, среда, 16:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Отпуск-2018: как белорусам слетать в Брюссель и обратно за €18

  • 13.06.2018, 14:36

Недорогие варианты путешествий.

Citydog.by рассказывает о бюджетных способах уехать из серой повседневности.

Из Минска в Китай и обратно за 341 евро

Прямо сейчас на фоне новостей о безвизовом режиме с Китаем можно купить дешевые билеты в уже безвизовый Китай. Авиакомпании «Белавиа» и Emirates предлагают улететь из Минска в Пекин и вернуться обратно за €341. Рейсы, естественно, со стыковками в Москве и Дубае, а еще с едой и алкоголем на борту.

А по Азии на самолете – от $10

Едва ли не лучший лоукост в мире Air Asia устроил очередную распродажу авиабилетов по Азии. До 24 июня включительно можно купить билеты на полеты по Азии от 10 долларов. Улететь по ним можно с 11 июня 2018 года до 31 января 2019 года. Можно не то что один отпуск спланировать – на два хватит.

Варшава – Брюссель – Варшава за €18

Еще один отличный лоукост Ryanair никогда не успокаивается и прямо сейчас предлагает улететь из Варшавы в Брюссель и вернуться обратно в Варшаву за 18 евро. Сделать это можно в июле, августе и сентябре. Дат пока что много, выбирайте.

Москва – Кызылорда (Казахстан) – Москва за 124 доллара

«Аэрофлот» появляется в подборках дешевых авиабилетов не чаще, чем «Белавиа», но и у «Белавиа» бывают распродажи. Вот и «Аэрофлот» снизил цены на полет в не самое очевидное для путешествий место – Казахстан. Билет из Москвы и обратно обойдется в 124 доллара. Было 106, но быстро не стало. Тем не менее, осталось много дат с июля до октября, причем есть даже выходные.


популярное за неделю

Мнение

Искусство отжимать
Искусство отжимать Ирина Халип
Боярский батюшка
Боярский батюшка Виталий Портников
Непобежденная стихия
Непобежденная стихия Борис Парамонов
Абмінаючы Менск
Абмінаючы Менск Валер Карбалевіч