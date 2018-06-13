Отпуск-2018: как белорусам слетать в Брюссель и обратно за €18 13.06.2018, 14:36

Недорогие варианты путешествий.

Citydog.by рассказывает о бюджетных способах уехать из серой повседневности.

Из Минска в Китай и обратно за 341 евро

Прямо сейчас на фоне новостей о безвизовом режиме с Китаем можно купить дешевые билеты в уже безвизовый Китай. Авиакомпании «Белавиа» и Emirates предлагают улететь из Минска в Пекин и вернуться обратно за €341. Рейсы, естественно, со стыковками в Москве и Дубае, а еще с едой и алкоголем на борту.

А по Азии на самолете – от $10

Едва ли не лучший лоукост в мире Air Asia устроил очередную распродажу авиабилетов по Азии. До 24 июня включительно можно купить билеты на полеты по Азии от 10 долларов. Улететь по ним можно с 11 июня 2018 года до 31 января 2019 года. Можно не то что один отпуск спланировать – на два хватит.

Варшава – Брюссель – Варшава за €18

Еще один отличный лоукост Ryanair никогда не успокаивается и прямо сейчас предлагает улететь из Варшавы в Брюссель и вернуться обратно в Варшаву за 18 евро. Сделать это можно в июле, августе и сентябре. Дат пока что много, выбирайте.

Москва – Кызылорда (Казахстан) – Москва за 124 доллара

«Аэрофлот» появляется в подборках дешевых авиабилетов не чаще, чем «Белавиа», но и у «Белавиа» бывают распродажи. Вот и «Аэрофлот» снизил цены на полет в не самое очевидное для путешествий место – Казахстан. Билет из Москвы и обратно обойдется в 124 доллара. Было 106, но быстро не стало. Тем не менее, осталось много дат с июля до октября, причем есть даже выходные.