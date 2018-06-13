На трех улицах Минска остановилось движение троллейбусов
- 13.06.2018, 17:50
- 1,242
Причина в отсутствии электроэнергии.
Читатели onliner.by сообщают о том, что в Минске в районе Партизанского проспекта и улицы Аранской, улиц Маяковского и Денисовской неожиданно остановилось движение троллейбусов. Общественный транспорт остановился, некоторые машины стоят прямо на путепроводах.
Троллейбусы остановились
@OnlinerBY @tutby на развязке маяковского денисовская остановились троллейбусы (прямо на мосту) может вы вкурсе что случилось? pic.twitter.com/RV6JlAXnc3— Pavel Che (@PI_Che) 13 июня 2018 г.
В «Минсктрансе» сообщили, что остановка троллейбусов произошла в 16:54.
— На улицах Аранской, Маяковского, Денисовской из-за отсутствия электроэнергии произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах №3, 5, 6, 15, 19, 20, 24, 30, 36, 16, — говорится в сообщении.
@OnlinerBY в курсе отчего все троллейбусы стоят на Аранской ?— ежевика-ежевика (@holyblackberry) 13 июня 2018 г.
По официальной информации, в 17:26 движение было возобновлено.
Светофоры отключились
Район "Минск - восточный", вплоть до Динамо не работают светофоры— Zhenya Kapchik (@Fliker2309) 13 июня 2018 г.
Кроме того, поступает информация о том, что на некоторых улицах города не работают светофоры. Журналистам эти сведения подтвердили в СМЭП Мингорисполкома.
— Из-за отсутствия электроэнергии не работают 13 светофорных объектов, — сообщили в СМЭП.