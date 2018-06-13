На трех улицах Минска остановилось движение троллейбусов 13.06.2018, 17:50

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Причина в отсутствии электроэнергии.

Читатели onliner.by сообщают о том, что в Минске в районе Партизанского проспекта и улицы Аранской, улиц Маяковского и Денисовской неожиданно остановилось движение троллейбусов. Общественный транспорт остановился, некоторые машины стоят прямо на путепроводах.

Троллейбусы остановились

В «Минсктрансе» сообщили, что остановка троллейбусов произошла в 16:54.

— На улицах Аранской, Маяковского, Денисовской из-за отсутствия электроэнергии произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах №3, 5, 6, 15, 19, 20, 24, 30, 36, 16, — говорится в сообщении.

@OnlinerBY в курсе отчего все троллейбусы стоят на Аранской ? — ежевика-ежевика (@holyblackberry) 13 июня 2018 г.

По официальной информации, в 17:26 движение было возобновлено.

Светофоры отключились

Район "Минск - восточный", вплоть до Динамо не работают светофоры — Zhenya Kapchik (@Fliker2309) 13 июня 2018 г.

Кроме того, поступает информация о том, что на некоторых улицах города не работают светофоры. Журналистам эти сведения подтвердили в СМЭП Мингорисполкома.

— Из-за отсутствия электроэнергии не работают 13 светофорных объектов, — сообщили в СМЭП.