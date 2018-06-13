закрыть
13 июня 2018, среда, 22:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

ФРС США повысила базовую ставку второй раз за год

  • 13.06.2018, 22:15

Национальный банк Соединенных Штатов принял решение о повышении процентной ставки до 1,75 - 2,0 процента.

Федеральная резервная система США по итогам двухдневного заседания в среду, 13 июня, сообщила о решении повысить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 1,75 - 2,0 процента. В текущем году это уже второе повышение ставки. В марте планка поднялась на 0,25 процентного пункта - до 1,5 - 1,75 процента годовых, передает DW.

Нынешнее повышение ставки не было неожиданным. Как сообщает "Интерфакс", теперь ФРС ожидает в общей сложности четырех повышений ставки в 2018 году (включая мартовское и нынешнее) против ожидавшихся в марте трех повышений.

Отмечается, что это стало результатом изменения мнения всего одного члена Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC): теперь восемь членов комитета считают оправданным еще два подъема ставки до конца года, а семь придерживаются мнения, что еще одного повышения будет достаточно.

Прогноз на 2019 год предусматривает три подъема ставки, и еще одно ожидается в 2020 году.


популярное за неделю

Мнение

Еще раз, медленно
Еще раз, медленно Виктор Шендерович
Ценники свободы
Ценники свободы Илья Мильштейн
Последняя остановка на Шелковом пути
Последняя остановка на Шелковом пути Ирина Халип
Последний день Помпеи
Последний день Помпеи Валерий Карбалевич