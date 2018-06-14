Сколько нужно выпить белорусу молока, чтобы не замечать Россельхознадзора 14.06.2018, 7:55

«Молочная война» с Россией в цифрах.

Журналист Виктор Малишевский подсчитал «цену победы» в очередной продовольственной войне с Россией.

«Россия отказывается покупать наше молоко, независимость в опасности. Но выход есть. Гастрономический, — пишет Малишевский.

И предлагает посчитать, сколько молока нужно выпить и сыра съесть каждому белорусу, «чтобы независимость не прокисла».

«Начнем с того, что в 2017 году страна надоила 771 кг молока на человека. Это много и это рекорд. В 2000 году получали несчастные 450 кг молока на белоруса.

Итак, чтобы не замечать Россию с ее Россельхознадзорами и антибиотиками в нашем молоке, каждый белорус за год (!) должен съедать плюс к обычному потреблению вполне терпимые объемы (рассчитано из проданного нами в 2017 году в Россию):

132 грамма сыра плавленого (1,5 пачки сырка «Оршанский») и треть пачки сыра Рокфорти (39 грамм). Хоть попробуете все это.

96 пачек сыра и творога (это 200-граммовая пачка каждые четыре дня)

40 пачек масла сливочного. Даже не каждую неделю, ну.

10 баночек йогурта (по 120 грамм) и 9 банок сгущенки, за год и не заметите.

11 бутылок кефира и 33 бутылки молока (то есть в неделю на бутылку больше)

Пока непонятно, куда только девать примерно 20 пачек сухого молока.

Ну, кефиру за независимость».