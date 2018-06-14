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Отрицательное сальдо внешней торговли товарами продолжает расти

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  • 14.06.2018, 17:26

В апреле оно составило 493,2 миллиона долларов.

По данным Национального статистического комитета Беларуси, в апреле 2018 года отрицательное сальдо внешней торговли Беларуси товарами составило минус 493,2 млн. долларов, превысив сальдо за март на 60,3 млн. долларов (по абсолютной величине), пишет select.by.

Это худший результат в текущем году. Впрочем, в 2017 году ситуация была примерно такой же, более того, сальдо в апреле прошлого года составляло минус 508,8 млн. долларов, то есть тогда дела во внешней торговле товарами обстояли еще хуже, чем сейчас.

При этом экспорт товаров из Беларуси в апреле текущего года сократился по сравнению с мартом этого же года на 145,9 млн. долларов — до 2 702,3 млн. долларов, а импорт снизился на 85,6 млн. долларов — до 3 195,5 млн. долларов. В апреле прошлого года ситуация была другой: экспорт тогда также сократился, а вот импорт вырос.

Но это было вызвано тем, что импорт нефти из России вырос, а экспорт нефтепродуктов не увеличился, так как их еще просто не успели произвести.

Снижение объемов внешней торговли Беларуси в апреле текущего года наблюдалось как в торговле со странами СНГ, так и со странами вне СНГ. В частности, экспорт белорусских товаров в страны Евросоюза в апреле сократился по сравнению с мартом на 68,7 млн. долларов и составил 1 192,5 млн. долларов. В то же время, импорт снизился на 54,5 млн. долларов — до 1 169,6 млн. долларов.

Отрицательное сальдо внешней торговли Беларуси в целом формируется в торговле с Россией. В апреле текущего года экспорт белорусских товаров в РФ снизился по сравнению с мартом на 103,1 млн. долларов — до 1 064,8 млн. долларов, а импорт сократился на 28,9 млн. долларов — до 1 882,1 млн. долларов.


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