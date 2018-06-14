С ЦТ по русскому языку выгнали 5 абитуриентов, по белорусскому - 2 14.06.2018, 20:01

Абитуриенты пытались использовать на ЦТ телефоны.

С централизованного тестирования по русскому языку, которое прошло 14 июня, выгнали 5 абитуриентов. Они пытались использовать мобильные телефоны, что запрещено. Трое молодых людей "провалились" в Минске (два в БНТУ и один в БГПУ имени М. Танка), по одному — в Минской и Витебской областях, сообщил sb.by директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

На ЦТ по русскому языку не пришло более 2 тысяч человек из почти 67 тысяч зарегистрированных.

Интересно, что с ЦТ по белорусскому языку были удалены 2 абитуриента. Их поймали со шпаргалками. Один сдавал централизованное тестирование в БНТУ, другой — в медуниверситете.

В субботу, 16 июня, будет ЦТ по обществоведению.