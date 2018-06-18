Ученые: Кофе улучшает отношение к людям 3 18.06.2018, 21:43

Кофеин — не только стимулятор, но и средство для налаживания социальных связей.

Американские специалисты по маркетингу обнаружили, что после чашки кофе человек начинает позитивнее оценивать собственную работу и деятельность коллег по рабочей группе, пишет 4td.fm.

Исследователи из Университета штата Огайо выяснили, что употребление умеренного количества кофеина перед какой-либо совместной деятельностью благотворно влияет на работоспособность всей группы в целом. Их выводы опубликованы в апрельском номере Journal of Psychopharmacology.

Кофеин в первую очередь улучшает концентрацию внимания. Ученые предполагают, что более внимательные люди чаще видят, какой вклад они сами и их коллеги вносят в решение рабочих задач. В итоге удовлетворенность совместной работой выше.

Чтобы проверить, как именно кофе влияет на рабочую группу, исследователи провели два эксперимента. В обоих участвовали около 70 студентов. Одни студенты пили кофе с кофеином, другие — без кофеина. Затем их разделяли на группы, в которых нужно было обсуждать какую-нибудь спорную тему. После обсуждения участники эксперимента должны были оценить, насколько хорошо они и их коллеги по группе справились с заданием.

После кофе с кофеином студенты становились болтливее, но при этом лучше придерживались темы беседы. Несмотря на большее количество споров во время дискуссии, они формировали более крепкие связи с членами своей группы и чаще хотели бы снова с ними поработать.