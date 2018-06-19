закрыть
19 июня 2018, вторник, 14:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Под Верховной Радой Украины происходят столкновения между протестующими и полицией

  • 19.06.2018, 12:33
  • 1,364
Фото: @SolonynaY

Митингующие требуют отменить монетизацию льгот.

19 июня у стен Верховной Рады происходят потасовки между протестующими и полицией. Об этом сообщает корреспондент "Радіо Свобода".

Акции у парламента проводят около 2000 ветеранов войны в Афганистане, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, ветеранов АТО и шахтеров.

По словам корреспондента, протестующие прорвали кордон полиции. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.

Агентство "Интерфакс-Украина" отмечает, что полиция применяет спецсредства, митингующие бросают в сторону полиции бутылки.

В полиции пока не сообщают о задержаниях.

Митингующие требуют отменить монетизацию льгот, выделить более 6 млрд грн на развитие шахтерской отрасли, увеличить размер компенсационных выплат. Представители шахтерской отрасли также требуют погасить задолженность по зарплатам.


популярное за неделю

Мнение

Вулканический синдром
Вулканический синдром Владимир Горбулин
Чемпионат Путина и призрак Брежнева
Чемпионат Путина и призрак Брежнева Константин Эггерт
В гимназию за коньяком
В гимназию за коньяком Ирина Халип
Водораздел
Водораздел Аркадий Бабченко