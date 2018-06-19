Под Верховной Радой Украины происходят столкновения между протестующими и полицией 19.06.2018, 12:33

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Фото: @SolonynaY

Митингующие требуют отменить монетизацию льгот.

19 июня у стен Верховной Рады происходят потасовки между протестующими и полицией. Об этом сообщает корреспондент "Радіо Свобода".

Акции у парламента проводят около 2000 ветеранов войны в Афганистане, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, ветеранов АТО и шахтеров.

По словам корреспондента, протестующие прорвали кордон полиции. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.

Агентство "Интерфакс-Украина" отмечает, что полиция применяет спецсредства, митингующие бросают в сторону полиции бутылки.

В полиции пока не сообщают о задержаниях.

Митингующие требуют отменить монетизацию льгот, выделить более 6 млрд грн на развитие шахтерской отрасли, увеличить размер компенсационных выплат. Представители шахтерской отрасли также требуют погасить задолженность по зарплатам.