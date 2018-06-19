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Умер экс-министр МВД, на которого хотели завести дело за избиение Лукашенко

  • 19.06.2018, 13:58
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Владимира Данько не стало на 77-м году жизни.

На 77-м году жизни не стало бывшего министра внутренних дел Владимира Данько, пишет nn.by.

В.А. Данько родился 14 декабря 1941 в деревне Сервечь Кореличского района Гродненской области.

Начинал службу в органах внутренних дел в 1965 году старшим инспектором службы Фрунзенского отдела милиции. В 1981 – 1985 гг. – заместитель начальника, начальник управления охраны общественного порядка МВД БССР; в 1985 – 1991гг. – начальник УВД Гродненского облисполкома. С 1991 – заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь. В 1994 возглавлял Министерство внутренних дел Республики Беларусь; в 1995 – 1999 руководил Академией МВД Республики Беларусь.

Интересный факт из биографии Данько. В 1994 году на него чуть не завели уголовное дело... за избиение Александра Лукашенко.

Издание naviny.by отмечает, что милиционеры не пустили «без пяти минут» президента Лукашенко в его опечатан кабинет в Верховном Совете. В результате Лукашенко порвали пиджака и поставили пару синяков.

Кто давал такое распоряжение постовым милиционером, неизвестно. По одной из версии, это был Владимир Данько, но доказательств этому не было.


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