Ким Чен Ын в третий раз с начала года прибыл в Китай 2 19.06.2018, 20:41

Начался двухдневный визит диктатора КНДР в Пекин.

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын 19 июня прибыл в Пекин с двухдневным визитом, сообщает gordonua.com cо ссылкой на китайское агентство Xinhua.

Состоялись переговоры Ким Чен Ына с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы государств "откровенно и глубоко" обменялись мнениями об отношениях КНР и КНДР и ситуации на Корейском полуострове, говорится в сообщении агентства.

Южнокорейское агентство Yonhap информирует, что Ким Чен Ын прибыл в Китай на самолете государственной авиакомпании КНДР Air Koryo. Район площади Тяньанмэнь, где, предположительно, поселился гость, усиленно охраняется.

Это третья поездка Ким Чен Ына в Китай с начала 2018 года. Он встречался с Си Цзиньпином в марте и мае.