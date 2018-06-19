Popular Mechanics: Российский робот-танк слабо показал себя в Сирии 3 19.06.2018, 21:15

«Уран-9» утратил контакт с операторами и плохо маневрировал на пересеченной местности.

Появились результаты боевого крещения российского робототехнического комплекса «Уран-9», и они не впечатляют. Ощетинившийся пушками и ракетами боевой робот производит впечатление грозной машины, но у него множество недостатков фундаментального характера, включая проблемы с дистанционным управлением. Этот робот-танк утратил контакт с наземной станцией управления, выявлены недостатки в его подвеске, а пушка комплекса оказалась весьма ненадежной, будучи не в состоянии вести стрельбу в движении, пишет Popular Mechanics (перевод - inosmi.ru).

Эти проблемы были доведены до участников российской конференции по безопасности под названием «Актуальные проблемы защиты и безопасности», которая состоялась в Санкт-Петербурге в Военно-морской академии им. Н. Кузнецова. Старший научный сотрудник 3-го центрального научно-исследовательского института Министерства обороны А.П. Анисимов рассказал о недавнем применении необитаемого робототехнического комплекса «Уран-9» в Сирии, где состоялся его боевой дебют. Результаты проверки подведены в интернете в издании «Дифенс Блог» (Defence Blog).

«Уран-9», представленный в 2016 году, является необитаемым средством огневой поддержки российских сухопутных войск. Длина робота — пять метров, а весит он примерно 10 тонн. Этот комплекс обладает серьезной огневой мощью, имея 30-миллиметровую автоматическую пушку 2А72 и четыре ПТУР 9М120-1 «Атака». В результате получилось боевое средство, теоретически создающее смертельную угрозу для пехоты, легкобронированных машин и даже для танков.

Но на практике «Уран-9» оказался полным провалом. Проблем у него множество, но одна из самых серьезных заключается в том, что робот работает на коротком поводке и может удаляться от станции управления не более чем на 300-500 метров. «Уран-9» терял контакт со станцией управления 19 раз: 17 раз на минуту и менее, а один раз — на полтора часа. Эта проблема становится еще серьезнее при ведении боевых действий в городских условиях, где радиосигнал блокируется многоэтажными зданиями.

«Уран-9» является гусеничной машиной и вместо колес использует гусеницы. Оказалось, что его катки и подвеска очень ненадежны и требуют частого ремонта в полевых условиях. Это большая неожиданность с учетом того, что у России очень много крупных бронированных машин на гусеницах, в том числе, новый танк Т-14 «Армата», танк Т-90МС и серия боевых машин БМП. Однако подрядчик ОАО «766 УПТК» в основном разрабатывает непилотируемые системы, включая роботизированную версию нового бронеавтомобиля «Тигр-М».

В дистанционной системе управления огнем также выявлены проблемы. Пушка 2А72 произвела шесть выстрелов с задержкой, а один раз и вовсе отказала. Другая проблема «Урана» состоит в том, что его вооружение, оптические системы и датчики не стабилизированы для ведения стрельбы в движении, из-за чего машина сначала должна остановиться.

Боевое применение «Урана-9» в Сирии выявило серьезные проблемы в этой системе. При этом следует сказать, что беспилотные наземные машины не играют особой роли в боевых действиях, а это средство было направлено в Сирию для выявления недостатков, которые трудно обнаружить в мирное время. «Уран-9» можно назвать неудачей, но сама концепция робота-танка выглядит многообещающе. Если российская оборонная промышленность исправит имеющиеся недостатки, то у Москвы появится надежный и смертоносный робот, способный создать реальную угрозу натовским войскам.