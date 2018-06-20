Опра Уинфри вошла в список богатейших людей в мире 20.06.2018, 7:37

Телеведущая стала первой темнокожей женщиной-предпринимателем в Bloomberg Billionaires Index.

Американская телеведущая Опра Уинфри вошла в топ-500 богатейших людей в мире по версии Bloomberg с состоянием около $4 млрд.

Уинфри заняла 494-е место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index, став в нем первой темнокожей женщиной-предпринимателем. Всего в топ-500 миллиардеров вошли 65 женщин, шесть из которых занимаются бизнесом.

С начала года состояние американской телеведущей увеличилось на $427 млн за счет роста котировок компании Weight Watchers International, которая продает товары для желающих похудеть и вести здоровый образ жизни. В октябре 2015-го Уинфри купила 10% акций компании и вошла в совет ее директоров.

Основной доход телеведущей обеспечивает компания Oprah Winfrey Show, которая существует уже 25 лет. Уинфри также основала собственную кабельную сеть.

7 января 2018 года на церемонии вручения премий "Золотой глобус" телеведущая получила премию Сесиля Блаунта Де Милля. Выступление Уинфри на церемонии вызвало разговоры о начале ее президентской кампании.

Два близких друга телеведущей, которые пожелали остаться анонимными, заявили CNN, что доверенные лица Уинфри убеждают ее вступить в президентскую гонку.

Согласно опросу компании Rasmussen Reports, если бы выборы президента США проходили сейчас, за Уинфри проголосовали бы 48% опрошенных, тогда как за действующего главу Белого дома Дональда Трампа – 38%.

Сама телеведущая отметила, что не заинтересована в участии в выборах на пост президента США.