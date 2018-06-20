Как выглядят флагштоки на стадионе «Динамо» за $500 тысяч 10 20.06.2018, 18:56

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Почти за полмиллиона долларов были закуплены 20 флагштоков.

21 июня состоится торжественное открытие стадиона «Динамо» в Минске.

«Еврорадио» посмотрело, как выглядят знаменитые флагштоки на стадионе.

Как сообщалось ранее, на закупку 20 флагштоков на стадион предполагалось выделить 1 миллион 100 тысяч рублей (около 550 тысяч долларов). Однако, как свидетельствует сайт госзакупок, в конце концов они стоили около 980 тысяч рублей (490 тысяч долларов).