закрыть
20 июня 2018, среда, 20:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Как выглядят флагштоки на стадионе «Динамо» за $500 тысяч

10
  • 20.06.2018, 18:56
  • 2,325

Почти за полмиллиона долларов были закуплены 20 флагштоков.

21 июня состоится торжественное открытие стадиона «Динамо» в Минске.

«Еврорадио» посмотрело, как выглядят знаменитые флагштоки на стадионе.

Как сообщалось ранее, на закупку 20 флагштоков на стадион предполагалось выделить 1 миллион 100 тысяч рублей (около 550 тысяч долларов). Однако, как свидетельствует сайт госзакупок, в конце концов они стоили около 980 тысяч рублей (490 тысяч долларов).

Фото: Еврорадио

популярное за неделю

Мнение

Генеральная уборка
Генеральная уборка Тигран Хзмалян
Дружба с новым «старшим братом»
Дружба с новым «старшим братом» Валерий Карбалевич
Вулканический синдром
Вулканический синдром Владимир Горбулин
В гимназию за коньяком
В гимназию за коньяком Ирина Халип