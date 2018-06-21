Как могилевчанка похудела до неузнаваемости за девять месяцев 8 21.06.2018, 19:31

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Ольга Красовская

История 43-летней Ольги Красовской, которой после похудения пришлось поменять паспорт и права.

«Из зеркала на меня смотрела красивая, шикарная женщина, но в душе я чувствовала себя другой»

— Я всегда была полненькой девочкой. Нет, меня никто не дразнил в школе или во дворе. Я была веселым ребенком, у меня было много друзей. В подростковый период не было проблем с мальчиками, за мной постоянно ухаживали. Поэтому о своей полноте я никогда не задумывалась, наоборот, считала свои формы красивыми. Потом я встретила свою вторую половинку. Счастливое замужество, рождение ребенка. И вот мне 22 года. Вес после рождения дочери — 83 кг., - рассказвает Ольга tut.by.

Фото: из личного архива

- Потянулись годы один за другим, я незаметно для себя самой набирала лишнее. За 15 лет я ни разу не встала на весы! И не потому, что боялась что-то страшное там увидеть, просто мне казалось: у меня все отлично. Никогда не сидела на диетах и не пыталась похудеть.

До сих пор не могу себе ответить, что заставило меня так кардинально изменить свою жизнь. В один из осенних хмурых дней, коротая время в социальной сети, я увидела фото девушки, которая похудела на 50 кг. И оно меня так впечатлило! Я взглянула на себя в зеркало совсем по-другому — на меня смотрела красивая, шикарная женщина, но в душе я чувствовала себя девчонкой. Если кто-то смог изменить себя, неужели я хуже?

«Узнавали меня только благодаря родинке и ямочкам на щеках»

Первым делом были куплены весы. На тот момент мой вес составлял 110 кг при росте 162 см. Я решила правильно питаться. Отказалась от всякого мусора: майонез, фастфуд, сладкие газировки и покупные соки, торты и пирожные, бабушкины жареные пирожки. Чай и кофе — без сахара! Забыла про пельмени и прочие полуфабрикаты, купленные в магазине за углом. Оказалось, приготовить правильную пищу не так сложно и долго. Полюбила пить воду. Научилась завтракать и есть небольшими порциями, но часто.

Фото: из личного архива

В моей жизни появился спорт. Делала зарядку по утрам, много ходила пешком.

Похудение, вопреки мнению большинства, это совсем несложно, а временами, может быть, даже приятно. Главное — выработать правильный подход.

Теперь о результате — за девять месяцев я скинула 45 кг, не голодая и не сильно себя ущемляя. Что изменилось? Родился новый человек, в прямом смысле слова: пришлось менять паспорт и права, потому что фотографии совершенно не были похожи на меня новую. Полностью сменила гардероб, изменился даже размер обуви!

Очень забавно было наблюдать за реакцией знакомых и друзей — узнавали меня только благодаря родинке и ямочкам на щеках. Мужу приходилось убеждать некоторых, что он не завел себе новую подружку — а это его любимая и единственная супруга. К слову, в этом году у нас с ним серебряная свадьба! Мой муж любил меня и в весе 110 кг, но сейчас он гордится мной и восхищается.

Может быть, для кого-то и моя история станет мотивацией изменить себя.