МИД Беларуси: Консульский сбор может увеличиться до 80 евро – это правда 13 22.06.2018, 11:16

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В ведомстве прокомментировали подорожание шенгенских виз.

В МИД Беларуси прокомментировали решение послов стран — членов ЕС начать переговоры с Европарламентом по корректировке Визового кодекса, а также сообщили, как это может затронуть наших граждан.

«Принятое решение является очередным этапом процесса корректировки Визового кодекса стран Шенгенской зоны, отчасти в сторону ужесточения. Например, среди предлагаемых изменений планируется установить период подачи визовых заявок не позднее чем за 15 дней до поездки. Могут быть введены общие требования к выдаче многократных виз сроком действия от 1 до 5 лет для постоянных заявителей. Правда и то, что консульский сбор может увеличиться до 80 евро. Будут и другие изменения», — заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

В ведомстве считают, что корректировка собственных визовых правил — внутреннее дело Евросоюза, но это скажется и на наших гражданах, желающих посетить страны шенгенской зоны. К такому варианту развития событий в ведомстве призвали быть готовыми.