Апокалипсис сегодня? Апокалипсис завтра! 3 22.06.2018, 16:57

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Ни законодатели, ни чиновники, ни ритейлеры оказались не готовы к смене модели потребления.

Ясно, что история с заседанием ОКС при МАРТ 13 июня - локальный эпизод битвы за розницу. Опыт России показывает: в условиях кризиса и непрерывного сокращения потребления в течение нескольких лет несетевые магазины в глубинке умирают, их место занимают наращивающие долю сетевики. Их формат предсказуем: в основном речь идет о дискаунтерах. Если оптимистические сценарии верны и к уровню потребления 2012-13гг. мы вернемся где-то к 2020г., впереди отечественный ритейл все равно ожидает много увлекательного, пишет «БелГазета».

Ритейлерам и их регуляторам стоит задуматься о гораздо более неприятном для них, чем существование «Евроопта», факте: затягивание поясов сделало потребительское поведение намного более рациональным с точки зрения денег (то же качество за меньшую цену) и времени (максимум покупок в одном месте).

Когда в Беларуси произойдет то, что уже случилось в США и получило название «розничный апокалипсис» (retail apocalypse), точно неизвестно. Но все идет к этому: на смену домохозяйкам без смартфонов идут домохозяйки со смартфонами и вайфаем. Они не будут ездить по магазинам в поиске свиной лопатки - они будут искать лопатку в Интернете, по соседству с пророчествами Маргелова о выжженной земле и вечном рабстве.

Как все было в США? Во время кризиса 2007-08гг. американцы резко сократили траты на непродовольственные товары и покинули моллы. Но в 2010-13гг., после кризиса, они в эти самые моллы не вернулись, поскольку привыкли к непродовольственным онлайн-покупкам. В итоге сперва посыпались моллы, затем их якорные арендаторы-сетевики, потом продовольственные сети как таковые. Потому что дальше и продукты американцы постепенно стали покупать в Интернете. В 2015-16гг. доля онлайн-покупок превысила офлайновые.

По данным Cushman and Wakefield, в 2010-13гг. посещаемость моллов снизилась на 50%. Если в кризисный 2008г. в США закрылись 6163 магазина, то в посткризисный 2017г. - свыше 6700 магазинов. По подсчетам UPS и comScore, в 2014г. американцы сделали онлайн 47% покупок, в 2015г. - 48%, в 2016г. - 51%. Доля заказов с мобильных устройств выросла с 2% в 2010г. до 20% в 2016г.

Для тех, кто боится «Евроопта»: да, это единственный продовольственный ритейлер в РБ, успешно работающий онлайн. Но в той же Америке местных розничников уложил на лопатки не WalMart, а специализированный интернет-ритейлер Amazon.

Его прямо называют Звездой Смерти (Death Star), инвестиционная группа Bespoke c 2012г. даже рассчитывает специальный рисковый индекс Death by Amazon (смерть из-за Amazon). Секрет в том, что Amazon способен сбивать цены на какую угодно величину.

Ему пофигу, если его ритейлерский бизнес балансирует на грани безубыточности: основной доход Amazon получает не от онлайн-торговли, а от облачных сервисов Amazon Web Services (AWS), т.е. от аренды виртуальных серверов, предоставления вычислительных мощностей, хранения данных и т.д. По уму, критики «Евроопта» должны опасаться не ритейлера N1, у которого большая часть бизнеса «на земле», а еще не появившегося белорусского онлайн-ритейлера N1, обороты которого были бы сопоставимы с офлайновыми. Где-то в ПВТ оттачивается ваша Кощеева игла, дорогие наши розничные торговцы.

В остальном для «розничного апокалипсиса» на американский манер Беларусь созрела: и зомби-магазины шаговой доступности сохранили, и моллов вдоль кольцевой понастроили. Очень вовремя: в городе как раз все обзавелись смартфонами. В связи с чем главным ресурсом развития белорусского офлайн-ритейла остается глубинка, где смартфоны пока не у всех.

Ни законодатели, ни чиновники, ни ритейлеры оказались не готовы к смене модели потребления. Гастроном шаговой доступности (он же «магазин у дома») создавался в индустриальную эпоху для индустриального рабочего, который после окончания смены по дороге домой покупает хлебушка, молочишка, «белоголовку» и кулек конфет детям. Эта эпоха прошла. Сейчас такого потребителя просто нет. Хлебушек зачерствел, молочишко подкисло. Ни по ценам, ни по ассортименту формат в его нынешнем виде не конкурентен.

Ловушка и в том, что, если разнообразные лобби притормозят развитие онлайн-торговли, то будет еще хуже: скорее всего, первым в этот по-настоящему перспективный сегмент белорусского ритейла рано или поздно придет зарубежный бизнес, не оставив никому из местных шанса и реализовав провидческий сценарий Маргелова.

Сейчас, если верить статистике, спрос восстанавливается, пусть и медленно, но многие торговцы этого не чувствуют. То же самое было в 2010-13гг. в Штатах: потребители покинули традиционные места покупок, восстановление потребления происходило за счет альтернативных площадок.

По данным Белстата, в январе-апреле 2018г. оптовый товарооборот составил BYN28,3 млрд., или в сопоставимых ценах 107,8% к январю-апрелю 2017г. Розничный товарооборот в январе-апреле 2018г. оценивается в BYN13,4 млрд., или 109,8% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду прошлого года. Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала 2018г. составил BYN11,8 против BYN10,2 годом ранее. Розничный товарооборот организаций торговли (88,7% розничного товарооборота РБ) достиг BYN11,9 млрд. - 112,2% в сопоставимых ценах.

Обратите внимание на слова Колтовича: «У нас цифры по долям торговых сетей являются закрытыми». Это зря. Что такое чистая (совершенная) конкуренция, абсолютная противоположность монополизму? Это когда продавец - просто ценополучатель, а рыночная цена - внешний для него фактор, т.е. диктуется потребителем. А что сглаживает отрицательные стороны монополии? Продавец-монополист и покупатели знают все важные для них данные: качество товара, его цену, издержки (дорога до магазина, где товара может и не быть) и т.п.

Больше информации - бесплатной, открытой, своевременной. И больше контактов с потребителем. Обзаводитесь сетевыми онлайн-подразделениями, сайтами, службами доставки и т.п. Эпоха гарантированного получения ренты с местоположения магазина и отчетов об обеспеченности торговыми площадями на тысячу человек закончилась. Вместо жалоб на «Евроопт» стоит поднять свои рыночные доли из начальственного кресла и попытаться просчитать развитие отрасли хотя бы на 10 лет вперед.