Василь Быков – совесть нации и национальный пророк 22.06.2018, 21:40

Василь Быков сделал неоценимый вклад не только в национальную литературу, но и в национальное возрождение.

Совесть нации и национальный пророк! 15 лет назад ушел из жизни народный писатель Беларуси Василь Быков. Его книги переведены на четыре десятка языков, а сам писатель выдвигался на Нобелевскую премию, напоминает «Белсат».

Бескомпромиссный и максимально искренний

Василь Быков сделал неоценимый вклад не только в национальную литературу, но и в национальное возрождение. Именно он поддержал Зенона Позняка, который раскрыл и рассказывал правду о расстрелах в урочище Куропаты. Быков стал одним из основателей Белорусского народного фронта и выступал против Лукашенко еще до того, как тот стал президентом.