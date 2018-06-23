Центральный «МакДональдс» открывают после обновления 1 23.06.2018, 14:31

Фото: tut.by

Теперь там будет «МакКафе».

В воскресенье в районе обеда после обновления открывается центральный «МакДональдс». Теперь там будет работать и «МакКафе». Смотрите, как он теперь выглядит.

После обновления, на которое понадобилось десять дней, в «МакДональдсе» на проспекте принципиально поменялась кассовая зона. Теперь там есть стойки заказа и выдачи. Появились также киоски самообслуживания, пишет tut.by.

Фото: tut.by

Но главное изменение — это «МакКафе» слева от входа. Тут продают широкий выбор напитков на основе кофе, а также десерты. Все это подается в фарфоровой посуде.

Фото: tut.by

Напомним, первое «МакКафе» в Минске заработало в марте в «МакДональдсе» на Фрунзенской.