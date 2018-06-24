Сорок сороков 1 24.06.2018, 9:18

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В торговых отношениях между Беларусью и РФ появилась «магическая» цифра.

«Повестка интеграционных белорусско-российских посиделок вроде бы не меняется годами. При этом даже в набивших оскомину ключевых вопросах белорусско-российских отношений за последнее время появились нюансы, переводящие их в разряд трудноразрешимых», - пишет «Белгазета».

«По нефти - увязка поставок российского сырья на отечественные НПЗ с транзитом выработанных из него нефтепродуктов через порты РФ. По газу - внезапно вновь обуявшее наших крепких хозяйственников, судя по ряду заявлений вице-премьера Владимира Семашко, желание получать газ по цене Смоленской области (чуть менее $100). По продовольствию - новый, крайне неприятный для РБ виток «молочной войны» с Россельхознадзором. Тем интереснее блок вопросов, с которыми премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков посетил Москву накануне встречи правителей двух государств.

МОЖЕТ, НАРАСТИМ?

Сообщается, что повестка заседания Совмина СГ включала 14 вопросов, в т.ч. бюджетный процесс СГ, прогнозные балансы спроса и предложения по важнейшим видам продукции, реализацию программ СГ, ход выполнения в 2017г. плана мероприятий по формированию и функционированию объединенной транспортной системы СГ на 2016-18гг. Конечно, в последнем случае пикантность проблеме придают двусмысленные действия Москвы и Минска по обе стороны границы, но в целом все это обычная интеграционная рутина.

На Совмине СГ Кобяков без обиняков поставил два ключевых вопроса. Во-первых, это наращивание ожившего белорусско-российского товарооборота: диверсификация диверсификацией, но ни у кого нет иллюзий насчет того, какой из рынков реально остается приоритетным. Белорусским премьером в качестве стратегической задачи предложен вывод товарооборота на цифру свыше $40 млрд.:

«Закрепленный в 2017г. позитивный тренд к восстановлению экономического роста в наших странах нашел отражение в итогах двусторонней торговли. За прошлый год взаимный товарооборот увеличился на 23,5% и составил $32,4 млрд.». Ранее показатель $40 млрд. уже достигался, но затем, как мы помним, рухнули цены на нефть, и братская торговля моментально съежилась.

Справка «БелГазеты». По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, в 2017г. товарооборот РФ и РБ достиг $30,193 млрд., по сравнению с 2016г. увеличившись на 28,72%, или $6,736 млрд. Экспорт РФ в РБ в 2017г. составил $18,424 млрд. (+31,13%, рост на $4,374 млрд. к уровню 2016г.). Импорт РФ из РБ в 2017г. ФТС оценивает в $11,768 млрд. (+25,11%, или $2,362 млрд. к позапрошлому году). Сальдо торгового баланса сложилось в размере $6,656 млрд., увеличившись по сравнению с 2016г. на 43,32% ($2,012 млрд.). Доля Беларуси во внешнеторговом обороте России в 2017г. оценена ФТС в 5,1696% против 5,0148% в 2016г. По доле в российском товарообороте в 2017г. Беларусь, как и в 2016г., заняла 4-е место. Доля РБ в экспорте РФ составила 5,1597% против 4,9216% в 2016г., доля РБ в импорте РФ - 5,185% против 5,1609% в 2016г. По доле в российском экспорте и импорте у нашей страны также 4-е место.

Приятно ощущать себя привилегированным торговым партнером. Напротив, расставаться при этом с инвалютой неприятно. Дальнейший ход мыслей Андрея Кобякова, человека опытного и прагматичного, совершенно логичен: «Взаимный товарооборот более чем на 80% обеспечен платежами в национальных валютах, прежде всего, в российском рубле. Хорошо было бы, если бы весь взаимный товарооборот и в области ценообразования формировался исключительно в национальных валютах - белорусских и российских рублях». Как известно, в ходе интеграции к этой светлой идее обе стороны обращались неоднократно - в те моменты, когда это им было выгодно, и благополучно забывали о ней, когда выгода исчезала. Увы, есть основания предположить, что так будет и на сей раз. Тем не менее старому-новому российскому премьеру Дмитрию Медведеву идея понравилась: если верить стенограмме, он считает, что такое предложение «говорит, во-первых, о доверии к российскому рублю, а во-вторых, снижает зависимость партнеров от внешней конъюнктуры».

НА СОРОК И ЗА СОРОК

Официально заявлено, что амбициозный ориентир в $40 млрд. и более может быть достигнут в результате «построения общего рынка, создания равных условий хозяйствования, сохранения потенциала машиностроительного комплекса и сотрудничества в сфере АПК, устранения действующих барьеров и ограничений, создания союзного продукта и его совместного продвижения на рынки третьих стран».

Кто ж спорит? Устранение барьеров и равные условия хозяйствования - вообще конек белорусской стороны. Умеют наши должностные лица раскрывать эту тему.

Кобяков упомянул в качестве проблемных поставки в РФ сельхозпродукции и доступ белорусских предприятий, собирающих технику в РФ, к госзакупкам и программам субсидирования. Кроме того, премьер РБ акцентировал вопросы научно-технического сотрудничества и цифровой повестки СГ и ЕАЭС.

Обнаружившиеся разногласия Кобяков описал обтекаемо: «По определенным причинам есть различия в подходах к решению данных вопросов со стороны отраслевых ведомств, поэтому наша общая задача - найти взаимовыгодный компромисс для обеспечения справедливой и равной конкуренции».

Не менее дипломатично подают официальные источники результаты приуроченных к Совмину СГ переговоров по молочной тематике. «Следующие несколько дней в Москве шли напряженные переговоры, вплоть до уровня профильных вице-премьеров, - пишет «Российская газета». - Итогом стало подписание ветеринарными службами государств дорожной карты, мероприятия которой должны навести порядок на рынке молока и торговли молочной продукцией, а Россельхознадзор уже 11 июня допустил отдельных производителей Беларуси на российской рынок».

Увы, у всех документов, составленных в жанре «дорожной карты», есть один существенный недостаток: они не гарантируют, что намеченный картой маршрут будет пройден.

Курирующий в новом кабинете Медведева АПК вице-премьер Алексей Гордеев, до назначения в правительство довольно нелицеприятно высказывавшийся насчет белорусской «молочки», после Совмина СГ анонсировал «скоординированное наведение порядка на рынке молочной продукции и сырого молока».

Впрочем, если вынести за скобки лейтмотив «наведения порядка», Гордеев прокомментировал итоги встреч с белорусскими коллегами не менее обтекаемо, чем Кобяков: «Признано, что есть проблемы и проблемы одинаково затрагивают потребителей в Беларуси и России».

Совмин СГ оставил сравнительно приятное впечатление: по количеству подписанных документов (их 14) он выглядит результативным. Возвращение товарооборота к отметке $40 млрд. - достаточно реалистичная цель, и хотелось бы, чтобы она было достигнута. Однако пока ни о какой серьезной рефлексии над структурой двустороннего товарооборота нет и речи. А значит, сохраняется не только надежда на восстановление товарооборота до $40 млрд., но и риск последующего повторного падения с $40 млрд. до плинтуса - из-за капризов нефтяного рынка.

Справка «БелГазеты». По данным ФТС РФ, в российском экспорте 2017г. в РБ 51,81% пришлось на минеральные продукты, 13,63% - на машины, оборудование и транспортные средства, 12,09% - на металлы и изделия из них, 10,24% - на продукцию химпрома, 5,46% - на продтовары. В белорусском экспорте в РФ 33,07% - это продтовары и сельхозсырье, 29,73% - машины, оборудование и транспортные средства, 11,89% - продукция химпрома, 7,09% - металлы и изделия из них, 6,48% - текстиль и обувь. Топ-5 позиций, по которым в 2017г. РФ нарастила поставки в РБ: нефть и нефтепродукты (+$2,086 млрд.), черные металлы (+$450,9 млн.), реакторы ядерные, котлы, оборудование (+$401,46 млн.), изделия из черных металлов (+$175,5 млн.), электрические машины и оборудование (+$158,7 млн.). Топ-5 выросших позиций белорусского экспорта в Россию: средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного (+$395,27 млн.), молочная продукция, пищевые продукты животного происхождения (+$351,4 млн.), электрические машины и оборудование (+$198,57 млн.), реакторы ядерные, котлы, оборудование (+$183,9 млн.), изделия из черных металлов (+$123,4 млн.)».