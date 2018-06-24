Экзит-полл: Эрдоган побеждает на президентских выборах в Турции 8 24.06.2018, 19:48

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Действующий президент Турции по данным экзит-поллов набрал более 57% голосов избирателей.

По данным экзит-поллов президент Турции Реджеп Эрдоган в первом туре выиграет президентские выборы, набрав 57,21% голосов избирателей, пишет gordonua.com cо ссылкой на издание Haberturk.

Главный кандидат от оппозиции Мухаррем Индже получает 28,25%. На третьем месте (7,45%) единственная среди кандидатов женщина, представитель правоцентристской "Хорошец партии" Мерал Акшенер.

24 июня прошло голосование на президентских выборах и выборах в парламент 27-го созыва Турции.

Кандидатуры на пост президента Турции выдвинули шесть человек. После выборов Турция должна перейти к президентской форме правления. Новый глава государства получит расширенные полномочия – сможет самостоятельно назначать высокопоставленных чиновников и издавать указы без одобрения парламента. Пост премьер-министра будет упразднен.

Эти изменения закреплены в турецкой конституции по итогам референдума, состоявшегося в апреле 2017 года.

В парламентских выборах примут участие кандидаты от Партии справедливости и развития, Республиканской народной партии и других турецких политсил.

23 июня в Стамбуле миллионы людей вышли на митинг в поддержку оппозиционного кандидата Индже, сообщало издание Hurriyet. Политик и его последователи защищают идеи основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка. Согласно предварительным опросам, у Индже есть шанс на выход во второй тур, в котором, в случае объединения оппозиции, он сможет опередить действующего президента.