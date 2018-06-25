Специальный докладчик ООН: Ситуация с правами человека в Беларуси не изменилась 5 25.06.2018, 10:26

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Миклош Харашти

Фото: spring96.org

По сути, сложилась кафкианская ситуация.

Сегодня на сессии Совета ООН по правам человека, которая происходит в Женеве, специальный докладчик Миклош Харашти озвучивает свой последний доклад о ситуации с правами человека в Беларуси, передает «Радыё Свабода».

Миклош Харашти стал специальным докладчиком ООН по правам человека в Беларуси в 2012 году. Его мандат, который закончится 31 октября 2018, Совет ООН по правам человека продолжал пять раз. Официальный Минск отказался сотрудничать с Харашти и ни разу не впустил его в Беларусь в качестве спецдокладчика ООН.

Накануне сессии в Женеве журналисты побеседовали с Миклошем Харашти про его последний доклад в частности и оценку его почти шестилетней работы в общности.

- В вашем докладе, который охватывает период с 1 апреля 2017 до 30 апреля 2018, вы отмечаете ли какое-то улучшение ситуации с правами человека в Беларуси в сравнении с предыдущим отчетным периодом?

- К сожалению, я не вижу никакого улучшения ни в краткосрочной перспективе, ни в долгосрочной в течение моей шестилетней отчетной деятельности. Со скорбью должен добавить, что и в самой длинной перспективе - в течение более чем двух десятилетий правления Лукашенко - я тоже не вижу никакого практического улучшения положения, а скорее отмечаю погружение ограничительных мер режима, чтобы, как говорится, «не выпустить джинна из бутылки».

Я также отмечаю циклическое использование белорусскими властями жестокого подавления выступлений людей, которые хотят воспользоваться своим правом на свободу мирных собраний и ассоциаций - власти таким образом предостерегают молодые поколения, выросшие за время правления Лукашенко, перед сменой ситуации.

- Назовите главные проблемы, которые Совет ООН по правам человека видит в Беларуси.

- Дело в том, что Беларусь разработала весьма своеобразный способ законодательного регулирования общественной жизни. Это касается всех аспектов общественной жизни, включая правами на свободу мирных собраний и ассоциаций, свободу выражения и СМИ, и даже право на жизнь. Суть этого режимного законодательства в том, что оно основывается, так сказать, на разрешающим принципе. Законодательство наделяет власти правом произвольно решать - разрешить какие-то общественные меры или нет.

Здесь мы имеем три проблемные слои, которые очень характерны для Беларуси - уникальной лаборатории бюрократического давления на права человека во всем полушарии, если можно так сказать. Во-первых, получить разрешение на любое мероприятие очень трудно или даже невозможно, принимая во внимание множество дополнительных требований и произвольность решений - это по сути кафкианская ситуация. Во-вторых, если что-то не разрешено, то оно сразу воспринимается как противозаконное: любой участник официально не разрешенного мероприятия de iure является нарушителем закона. И в-третьих, de facto существует полная произвольность наказаний тюремными сроками. Это тройное наслоение стреножила общественную жизнь в Беларуси на десятилетия. Это основное дело.

Далее, как я уже упоминал, правоохранительные органы циклически применяют открытое насилие против мирных демонстраций. Мой мандат имеет свое начало как раз в жестоком подавлении протеста после «выборов» в декабре 2010 года, когда появились политические заключенные. Власти их освободили, но потом набрали новых. Так что и здесь наблюдается цикличность.

Следующая проблема - свобода СМИ. Беларусь - единственная страна в континентальной Европе, в которой нет частного канала общенационального вещания. Государство полностью доминирует в вещании, а это означает не только государственную цензуру, но и использование вещания в качестве пропагандистской машины. К тому же, десяток различных государственных ведомств наделен правом выносить предупреждения газетам или сайтам, и такие предупреждения служат потом основанием для приостановления деятельности СМИ или отмены их регистрации. Эти средства используются исключительно против независимых журналистов.

Еще одна проблема - поправки в закон о СМИ, которые готовят власти. Это очень ограничительный законопроект, в практике может покончить со свободой в интернете в Беларуси, потому что он обяжет каждый сайт в Беларуси регистрировать пользователей и комментаторов. Все сайты будут вынуждены не только регистрироваться физически в Беларуси, но и просить о получении статуса СМИ, то есть того статуса, который относится к классическим СМИ и обложенный различного типа ограничениями.

- Вы получили мандат специального докладчика ООН по Беларуси почти шесть лет назад. Однако белорусские власти не позволили вам ни разу посетить страну в этом качестве. Почему? Как они обосновывают свой отказ впустить вас в Беларусь?

- Настоящая причина в том, что они просто не хотят сотрудничать с этим мандатом. Они считают, что этот мандат нелегитимен, и на этом их аргументы прекращаются. Как он может быть нелегитимен, когда Совет ООН по правам человека восстанавливал его ежегодно пять лет подряд? Мандат восстанавливали, поскольку ситуация в Беларуси не менялась. Но страна официально меня не приглашает.

Я был бы благодарен властям, если бы они позволили мне посетить страну в прошлом году по приглашению от Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проводила свою сессию в Минске и пригласила меня на круглый стол по вопросам прав человека. Тогда Министерство иностранных дел Беларуси официально заявило, что я не являюсь их гостем. Я был благодарен министерству за это заявление, потому что из-за него много граждан Беларуси узнали о моем присутствии в стране.

Я был всегда готов к политике «малых шагов» в сотрудничестве с белорусскими властями относительно вопросов, которые входили в мой мандат. Но они не были готовы к сотрудничеству со мной. Главная рекомендация в моем последнем докладе касается того, что Совет ООН по правам человека должен сделать усилие, чтобы продлить мандат специального докладчика по Беларуси. Я проработал в этом качестве шесть лет, что является максимальным сроком для одного человека, и теперь этот мандат должен получить другой человек. Первая причина продления мандата: отсутствие прогресса в осуществлении рекомендаций ООН Беларусью. И вторая, о которой я только что сказал: отсутствие желания белорусских властей сотрудничать с этим мандатом.

- На ваш взгляд, Совет ООН по правам человека намерена назначить нового докладчика по Беларуси?

- Чувствую, что да. Разумеется, в Совете ООН по правам человека есть также группа стран - назовем их «коалицией не желающих» - которые, как и Беларусь, выступают против такого мандата, но страны, которые разделяют озабоченность положением с правами человека в Беларуси, всегда были там в большинстве.

- Какие практические механизмы влияния на Беларусь находятся в распоряжении Совета ООН по правам человека? Возможно, их совсем нет?

- Благодарю за этот вопрос. На первый взгляд скептицизм, заключенный в вашем вопросе, кажется оправданным. Потому что главный вывод моего последнего доклада: обстановка в Беларуси не изменилась. Но с другой стороны я чувствую, что мне можно гордиться менее очевидными результатами своего мандата. Правда, в Беларуси мы наблюдали циклическое ухудшение ситуации с правами человека, но официальное преследование никогда не превратилось в кровавую расправу, как часто бывает с преследованием, за которым никто не следит. Я считаю, что, например, освобождение политзаключенных из тюрьмы, смягчение некоторых судебных приговоров или замена заключения штрафами, что случалось время от времени - происходило и потому, что докладчик ООН информировал мировое сообщество о нарушениях прав человека в Беларуси и называл имена нарушителей этих прав. Это всегда помогает. Такие усилия не всегда приводят к улучшению ситуации, но они предотвращают ее ухудшение.