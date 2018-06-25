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Ученые нашли средство для молодости в обычном фрукте

  • 25.06.2018, 21:17

Издавна этот фрукт считали пищей богов, именно поэтому он стал объектом опытов.

Наша реальность такова, что чем старее мышцы, тем хуже и дольше они восстанавливаются. Правда, есть хорошая новость. Ученые, говорят, что в скором времени этой проблемы просто не будет. Швейцарские исследователи нашли натуральный состав, который защитит мышцы от старения и избавит от ожирения в старости. И носит название эта молекула — уролитин A, пишет changeua.com.

Группа ученых из Федеральной политехнической школы Лозанны на данный момент проводит опыты с добровольцами. По первым отчетам, результат экспериментов — фантастические.

А теперь немного о самой молекуле. Издавна известно, что гранат считали пищей богов, именно поэтому он стал объектом опытов. Выяснилось, что молекулы, содержащиеся во фрукте, замедляют возрастные изменения в мышечных клетках.

С возрастом митохондрии, которые снабжающие клетку энергией, все больше и больше подвергаются разрушению. Поврежденные органоиды медленно накапливаются в клетке, делая ее слабой. Есть даже теория, что именно этот процесс ведет к болезни Паркинсона. Так вот именно уролитин А может заставить клетку избавиться от лишнего.


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