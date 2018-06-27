В Париже появились новые граффити Бэнкси 27.06.2018, 7:47

Фото: EPA

Художник напомнил парижанам в том числе о переходе Наполеона через Альпы.

Британский художник Бэнкси нарисовал в Париже новые граффити. Об этом он сообщил 26 июня в Instagram.

На улицах города теперь можно увидеть крысу, летящую на пробке от шампанского, крысу с красным бантом на голове, Наполеона в красной мантии, проходящего через Альпы, старика с пилой в руке, протягивающего кость собаке с отпиленной лапой.

Еще одна работа с изображением скорбящей девушки появилась на двери концертного зала "Батаклан", где в 2015 году произошел теракт, унесший жизни более сотни человек.

Некоторые граффити уже подверглись вандализму, отметила газета Le Figaro.