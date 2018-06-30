Дорофеева выступила против иностранцев на «Евровидении» 9 30.06.2018, 11:56

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Ирина Дорофеева

Регламент отбора могут изменить, если разрешит Европейский вещательный союз.

В пятницу, 29 июня, в «палатке» прошло совместное заседание парламента и Совмина, на котором с докладом выступил вице-премьер Василий Жарко. После этого парламентарии могли задать ему вопросы, и слово взяла заслуженная артистка Беларуси, а ныне «депутат» Ирина Дорофеева, пишет kp.by.

- Хотелось бы узнать лично ваше мнение. Вы говорите о том, что мы оказываем большую поддержку нашей талантливой молодежи, мы должны думать о ее продвижении, о том, чтобы они представляли нашу страну на международных конкурсах, чтобы мы могли гордиться. Это наша духовность, наш патриотизм. Как вы относитесь к тому, что в последнее время на конкурс "Евровидение" мы стараемся отправить зарубежных исполнителей, и с чем это связано? Все равно страна на это тратит деньги. Почему мы продвигаем других и забываем о том, что у нас много своих талантливых артистов?

- Едет лучший, кто участвует, - имеет право, - ответил Василий Жарко.

- Почему он имеет право участвовать в нашем национальном отборе? Это национальный отбор.

Сразу ответить на этот вопрос вице-премьер не смог, а «депутаты» зааплодировали. В конце концов Василий Жарко сказал:

- Он едет и представляет страну.

- К сожалению, - прокомментировала Ирина Дорофеева.

После этого слово взял замминистра культуры Александр Яцко и тоже высказался на тему легионеров на "Евровидении":

- Мы действуем в рамках регламента, установленных для проведения данного конкурса, которые не ограничивают участие иностранных представителей.

- Давайте регламент будем менять, - предложила Ирина Дорофеева.

- Вопрос в том, если Европейский вещательный союз на это пойдет, - ответил Александр Яцко.