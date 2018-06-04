В Петербурге в «мост глупости» врезалась очередная «Газель» 5 4.06.2018, 20:22

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Грузовик стал 151-й «Газелью», врезавшейся в мост.

В Санкт-Петербурге в «мост глупости» врезалась очередная «Газель». Автомобиль с открытым кузовом перевозил биотуалет, передает «Медуза».

«Мост глупости» располагается на окраине Петербурга на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги. На нем висит предупреждение «Опасно! Низкий мост. „Газель“ не проедет!». Грузовик, перевозивший биотуалет, стал 151-й «Газелью», врезавшейся в мост.

Пока вешают цепи, полюбуйтесь на фото позавчерашней биотуалетной истории. pic.twitter.com/W29f2mJBRb — Мост глупости (@FoolsBridge) 4 июня 2018 г.

В день города, 27 мая, под мостом застряла 150-я «Газель». Тогда паблик «Лентач» вывесил на мосту баннер «Уже 150 газелек».

Как сообщает издание «Карповка», 4 июня перед мостом повесили цепи, которые, как предполагается, будут предупреждать водителей о слишком высоком кузове.