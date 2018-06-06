Видеофакт: Одессит изрубил топором свой автомобиль после алкотеста 3 6.06.2018, 18:21

38-летний водитель автомобиля не отрицал нетрезвого состояния и прошел алкотест.

Житель Одессы, задержанный за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, топором изрубил свой автомобиль во время оформления админпротокола.

Как сообщает департамент коммуникаций МВД Украины, автомобиль ВАЗ-2106 полицейские остановили на улице Атамана Головатого.

38-летний водитель автомобиля не отрицал нетрезвого состояния и прошел алкотест. Результат - 0.73 промилле. После оформления админпротокола мужчина вел себя агрессивно и, достав из багажника топор, начал рубить свой автомобиль.