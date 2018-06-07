В торговом центре Шклова мужчина пытался покончить с собой 4 7.06.2018, 10:27

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Его задержали при попытке хищения энергетического напитка и упаковки майонеза.

2 июня во время проведения праздничных мероприятий в новом торговом центре Шклова произошел эксцесс, сообщает сайт shklovinfo.by.

В торговом зале при попытке хищения энергетического напитка и упаковки майонеза службой безопасности был задержан 56-летний житель Шклова. В служебном помещении он осуществил попытку суицида путем пореза себе запястья левой руки.

Мужчине была оказана медицинская помощь и сейчас он находится в психиатрической больнице.

В отношении него составлен административный протокол по ст.10.5 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях.