В торговом центре Шклова мужчина пытался покончить с собой

В торговом центре Шклова мужчина пытался покончить с собой4
- 7.06.2018, 10:27
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Его задержали при попытке хищения энергетического напитка и упаковки майонеза.
2 июня во время проведения праздничных мероприятий в новом торговом центре Шклова произошел эксцесс, сообщает сайт shklovinfo.by.
В торговом зале при попытке хищения энергетического напитка и упаковки майонеза службой безопасности был задержан 56-летний житель Шклова. В служебном помещении он осуществил попытку суицида путем пореза себе запястья левой руки.
Мужчине была оказана медицинская помощь и сейчас он находится в психиатрической больнице.
В отношении него составлен административный протокол по ст.10.5 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях.