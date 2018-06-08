Змитер Войтюшкевич: Пацаны, нужно верить в свои силы 8.06.2018, 11:20

Знаменитый музыкант выступил после шестилетнего перерыва в Гродно.

После нескольких лет негласного запрета Змитер Войтюшкевич снова пел для гродненцев. Концерт прошел 6 июня и посвящался 25-летию творческой деятельности артиста. Одним из организаторов выступления была Гродненская филармония. По словам Змитера, «гастрольку» дали без проблем и приглашали приезжать еще, пишет hrodna.life.

«Последний раз был в Гродно с концертом лет 6 назад. Раньше часто приезжал. Слушатели гродненские хорошо себя зарекомендовали. И поют всегда, и на вопросы отвечают. Я ведь и сам местный, так что всем говорю — как гродненцы поют о Немана, никто нигде больше не поет «, — делится впечатлениями Дмитрий.

На концерте было много молодежи. «Я и мои друзья давно слушаем Войтюшкевича. Это легенда и для моих друзей тоже. Он приехал в Гродно, такой повод — захотелось сходить. Я бы еще сидела и слушала «- говорит одна из слушательниц, Анастасия Харкевич.

«Я был первый раз. Девушка предложила сходить. Очень классно! Просто вот — свой мужик. У меня вот здесь откликнулось «, — показывает на сердце молодой парень Дима Сидляревич.

«Это счастье, что у меня есть своя аудитория. Может она не такая, как у звезд телевидения и радио. Но она сохранилась в сложных условиях, несмотря на запреты. Было, что только крылья расправишь, и все. А потом надо начинать все с начала. Но — знал на что шел, и что пел. Мне это нравится, в этом моя подпитка энергетическая «.

«Пацаны! Все хорошо в этой жизни!»

Судя по залу, увеличилась и мужская часть любителей певца. Видимо, сработали посвященные «белорусским мужикам» песни.

«В шутливой форме стараюсь сказать:"Пацаны! Все хорошо в этой жизни, надо верить в свои силы! "

По мнениею Войтюшкевича, если бы повесили в центре города транспарант со словами «Белорусский мужчина — чистый объект любви», они бы увидели и начали работать намного лучше и жить веселее.

«О! мая царица! Сорри, пацаны»

«Образ подкаблучника, а по-польски он называется падпантофляж, он неоднозначен. Конечно, с точки зрения мужской, он такой … «не бардзо». А если посмотреть так, прожив жизнь и простив всем все — то может быть, она ему жизнь спасла. Один раз сказала — Сидеть! Пей-гуляй вот здесь. Дома. И он назавтра проснулся — золотая у меня царица, дай я тебя обниму.

Об этой песне Змитер вспоминает случай:

«Недалеко от Наревки в Польше было, на каком-то празднике. Стоял там дядя. Продавал пива. А я приехал и так смотрю — надо бокальчик холодного. Подхожу — Или каштуе пана пиво? А он на меня смотрит так — Это ты написал про выдру песню? И я понимаю, что вот она, тарелочка! Говорю — я! Ну, сегодня тебе пиво целый день бесплатно! "