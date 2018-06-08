Форвард минского «Динамо» Сарока может продолжить карьеру в Италии 8.06.2018, 21:28

Антон Сарока

«Кьево» проявляет реальный интерес к белорусскому футболисту.

К форварду минского «Динамо» Антону Сароке проявляет реальный интерес клуб итальянской серии «A» «Кьево», сообщает «Прессбол».

Помимо того, этот футболист находится в поле зрения турецкого «Гезтепе» и ряда других зарубежных клубов.

«Кьево», финишировав на 14-й позиции, сохранил прописку в сильнейшем итальянском дивизионе.

Сарока в чемпионате Беларуси-2018 провел 6 матчей и забил 2 мяча.