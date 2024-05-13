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Белорус Шкурин номинирован на звание лучшего игрока чемпионата Польши

  • 13.05.2024, 22:27
Белорус Шкурин номинирован на звание лучшего игрока чемпионата Польши
Илья Шкурин

Белорусский футболист также претендует на звание лучшего нападающего лиги.

Форвард «Стали» Илья Шкурин попал в список претендентов на звание лучшего игрока Экстракласы. Белорус также есть в списке на звание лучшего нападающего лиги, передает «Трибуна».

В текущем сезоне на счету Шкурина 31 матч в чемпионате Польши, 15 голов и пять ассистов. В списке бомбардиров нападающий располагается на втором месте.

Transfermarkt в апреле поднял стоимость Шкурина до 2 млн евро. Перед стартом сезона 24-летний игрок оценивался в 600 тысяч евро.

Проголосовать за Шкурина можно тут.

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