Белорусы попали в топ-15 разработчиков Нью-Йорка 1 10.07.2018, 12:31

Составившее рейтинг агентство славится собственным запатентованным методом бизнес-анализа.

Авторитетное агентство Clutch определила белорусскую компанию Artezio в ТОП-15 лучших Net-разработчиков Нью-Йорка, пишет nv-online.info.

Clutch славится собственным запатентованным методом бизнес-анализа. При составлении ТОПа, агентство учитывала качество предоставляемых компанией услуг, отзывы клиентов, качественные и количественные показатели рынка.

В прошлом году Clutch признавало Artezio одной из лучших компаний в России и Беларуси.

Наряду с Artezio в список лучших вошли крупные технологические компании США. В компании Artezio рассказали, чему они обязаны такому успеху.

Оказывается, двигает прогрессом высокая конкуренция IT-рынка, именно она стимулирует инвестировать значительные средства и усилия в уровень наших сотрудников и качество услуг по разработке бизнес-анализа американским заказчикам.