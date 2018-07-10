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Белорусы попали в топ-15 разработчиков Нью-Йорка

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  • 10.07.2018, 12:31

Составившее рейтинг агентство славится собственным запатентованным методом бизнес-анализа.

Авторитетное агентство Clutch определила белорусскую компанию Artezio в ТОП-15 лучших Net-разработчиков Нью-Йорка, пишет nv-online.info.

Clutch славится собственным запатентованным методом бизнес-анализа. При составлении ТОПа, агентство учитывала качество предоставляемых компанией услуг, отзывы клиентов, качественные и количественные показатели рынка.

В прошлом году Clutch признавало Artezio одной из лучших компаний в России и Беларуси.

Наряду с Artezio в список лучших вошли крупные технологические компании США. В компании Artezio рассказали, чему они обязаны такому успеху.

Оказывается, двигает прогрессом высокая конкуренция IT-рынка, именно она стимулирует инвестировать значительные средства и усилия в уровень наших сотрудников и качество услуг по разработке бизнес-анализа американским заказчикам.


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