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Белорусский школьник выиграл футбольную стажировку у тренера из Италии

  • 11.07.2018, 10:52

В Минске прошел первый детский турнир в панну — модную разновидность уличного футбола.

10 июля в Минске прошел первый детский турнир в панну — модную разновидность уличного футбола, где роль поля выполняет ринг 4,2x2,2 метра, вместо ворот — ноги соперника, а стремительный матч занимает чуть более 5 минут, пишет nn.by.

Победителем стал десятилетний Дима, он получил в «репетиторы» итальянца Рокко Фиаммелла, экс-тренера молодежной команды ФК «Динамо-Минск», с которым бесплатно будет заниматься футболом в течение трех месяцев.

Следили за игрой Николай Ходасевич, спортивный комментатор и Павел Цагельников, призер чемпионата Беларуси по футбольному фристайлу.

Стартовал турнир в 16:00 c серии пенальти, благодаря которым из почти 50 участников выбрали 8 самых сильных футболистов. Именно они вышли в плей-офф, чтобы побороться за право тренироваться у Рокко Фиамелла. Экс-тренер юношеского «Динамо-Минск» сейчас отвечает за подготовку молодых спортсменов в ФК «Луч» и готовит к запуску первую в Беларуси школу, где игре в футбол обучают по индивидуальной программе для каждого спортсмена, практически один на один с тренером.


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