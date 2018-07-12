Александр Невзоров: Сочувствую Путину 4 12.07.2018, 12:53

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Александр Невзоров

В Кремле царит недоумение.

Комментируя настроения по поводу повышения пенсионного возраста, Александр Невзоров заявил на «Эхе Москвы», что народ сильно разочаровывает Кремль.

– Вот сейчас кремлевцы бедные, они там все бегают, я сам это своими глазами наблюдал, по коридорам с бумажками, потеют, заседают, друг друга пугают бунтом, хотя понятно, что уже никакого бунта не будет.

Кремль даже встревожился. И в нем сейчас царит недоумение: «А чего это они не бунтуют»?

Вот подготовлены ОМОН, водяные пушки, дубинки с искусственным интеллектом поставлены на вооружение, всякие щиты металлические на машинах. То есть, столько сил вгрохано в подавление, столько убито денег, а они, сволочи, не бунтуют, что с ними ни делай.

Вот это, конечно, поразительно. Они улыбаются, машут, кланяются и целыми регионами заверяют в том, что всю жизнь они мечтали о нищете и задолбанности. И вот она, наконец, мечта сбывается. Народ в этом смысле сильно разочаровывает Кремль…

В общем, я подозреваю, что кто-то должен еще будет серьезно ответить за срыв бунтарского настроения, потому что это непорядок. Вот равнодушному большинству, которому вообще все пофиг, для них, во-первых, был бы очередной сериал «Подавление бунтов», потому что сейчас закончится, извините, «мандиаль», и чем-то надо будет снова много миллионов идиотов развлекать.

Вот я безумно сочувствую Владимиру Владимировичу, потому что, помимо всего прочего, на нем лежит обязанность все время придумывать забавы для огромного количества идиотов, потому что, если для них не придумать забаву, они изобретут ее для себя сами. И гарантированно это будет что-нибудь антисанитарное и опасное для всего человечества.