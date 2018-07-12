Путин продлил продуктовое эмбарго 7 12.07.2018, 15:18

1,366

Фото: onliner.by

Россиян оставили без заграничных продуктов до конца 2019 года.

Президент России Владимир Путин продлил до конца следующего года действие указа о продуктовом эмбарго в отношении стран, принявших санкции против России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в четверг, 12 июля.

«Продлить с 1 января по 31 декабря 2019 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ» и продленных указами президента РФ от 24 июня 2015 года №320, от 29 июня 2016 года №305 и от 30 июня 2017 года №293», — говорится в указе.

Летом 2014 года Москва ввела запрет на ввоз в страну ряда продуктов из стран, поддерживающих антироссийские санкции. В список попали США, Канада, Австралия, страны-члены Евросоюза, Норвегия, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн.

С 1 января 2016-го Москва ввела продуктовое эмбарго в отношении Украины. В июле 2017-го российские власти продлили действие предыдущей редакции продовольственного эмбарго до конца 2018 года.