Как выглядит «шикарное место для жизни» по мнению Лукашенко 7 12.07.2018, 15:57

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Куда уходят текущие каждый год щедрые денежные потоки?

Посещая Оршанский авиаремонтный завод, Лукашенко задался вопросом:

— Почему я цепляюсь за Барань и Болбасово — это шикарное место, лучше не придумаешь для жизни. Почему здесь людям не жить?

Это заявление главы государства наводит на мысли о том, что либо ему в вышеназванных поселках показали далеко не все, либо его слова предполагают более широкий смысл, нежели просто жизнь в Барани и Болбасово, пишет «Салидарнасць».

Оба поселка даже при поверхностном знакомстве не тянут на определение «шикарное место». Барань напоминает спальный район или рабочий поселок — безликий, незапоминающийся городок, уехав из которого через день не вспомнишь, как он выглядит.

Вот как, например, поселок под Оршей описывает один из блогеров, побывавший здесь проездом:

— Город «ни о чем». Да, да, Вы не ошиблись, именно вот так — ни о чем. Такое бывает редко ибо у каждого города есть свой архитектурный почерк, колорит и хотя бы минимум социокультурных достопримечательностей. Но здесь все эти факторы практически отсутствуют. Промзона, неупорядоченные коробки домов, дым из трубы и эти прогуливающиеся по улицам работяги во время обеденного перерыва. Добро пожаловать в славную Барань.

Болбаслово — типичный военный городок с самолетом памятником и кварталом серых панельных пятиэтажек.

Единственное, что здесь привлекает — обилие зелени летом. Центр поселка напоминает огромный, хоть и не очень ухоженный парк.

Из разговоров с местными жителями становится ясно, что многие не надеются найти работу дома и едут на заработки в Россию.

Не исключено, что, расхваливая Болбасово и Барань, руководитель страны имел в виду местность в целом.

Оба поселка находятся в считанных километрах от родных мест Лукашенко, которые он регулярно посещает и в которые не первый год текут щедрые денежные потоки.

Та же Копысь, с ее тремя «Еврооптами» на одной улице, на фоне вышеупомянутых поселков, выглядит и впрямь шикарно.