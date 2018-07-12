«Буду ученым-исследователем. Возможно, потом уеду в Германию» 4 12.07.2018, 18:56

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Артем Точеный

Как подавал документы абитуриент, у которого две «сотни» на ЦТ.

Артем Точеный из Слонима окончил Лицей БГУ. Молодой человек один из 16 ребят, которые в этом году смогли сдать на сто баллов сразу два ЦТ. Максимум у абитуриента — по химии и математике. Поступает он в БГУ, специальность «фундаментальная химия». Несмотря на такой рекорд, документы в вуз Артем привез в первый день подачи. Причем с утра, пишет tut.by.

— Волнуешься? — спрашиваем у абитуриента, когда его маршрутка приезжает на остановку.

— Нет, — отвечает он, хотя голос немного дрожит. — В прошлом году проходной балл на «фундаментальную химию» был 350. У меня 376. 99%, что поступлю.

«К химии вообще не готовился. За два дня до ЦТ сделал пару тестов и понял, что все „ок“»

С Артемом мы встречаемся на вокзале. С ним группа поддержки — мама Елена Викторовна и сестра Полина. На вопрос, почему решил подаваться в первый день, он отвечает просто: «Чем позже, тем длиннее очереди. Лучше проскочить сейчас».

Тема человек скромный, но практичный. Еще зимой он даже не собирался сдавать ЦТ. План был такой:

— В 9 классе я занял третье место на республиканской олимпиаде по химии, в 10-м — второе, и был уверен: в 11 возьму диплом I степени и поступлю без экзаменов, — иронизирует абитуриент, пока мы направляемся в БГПУ им. М. Танка за его сертификатами. — Но олимпиаду я провалил.

Мама плакала неделю, а сын не растерялся: в тот же вечер быстренько написал одноклассникам, спросил, есть ли у них свободные сборники РТ и ЦТ, и засел за подготовку. Занимался много, но без репетиторов. Почему? Потому что уверен: если человек сам не захочет учиться, никто его не заставит.

Артем себя заставил. В приоритете были русский язык и математика. Правила листал мало, в основном набивал руку на тестах. Итог: русский язык — 84 балла, математика — 100, химия — 100. Из-за языка, говорит, не расстроился: «Никогда его не любил». Из-за математики радовался.

— По математике у нас с одноклассником оказался один вариант, — вспоминает Артем. — После ЦТ сверили ответы в части Б — все совпало. Проговорили самое сложное в части А — тоже сошлось. В общем, уже тогда я понял: будет под сто.

— Но получилось сто!

— Бывают дни, когда я понимаю: мне прет. Когда увидел задания по математике, понял — поперло. Тест я решил за час двадцать. Потом еще два раза перепроверил. Нашел две ошибки, исправил.

— В химии тоже был уверен?

— К химии я вообще не готовился. За два дня до ЦТ открыл тесты, решил один, потом еще пару штук, понял, что все «ок», так и получилось.

«Когда слышат, что у моего малого две сотни, сразу: „Супер!“»

Сертификаты выдают уже третий день. В БГПУ им. М. Танка очередей нет.

— Молодец! Поздравляю! — девушка вручает Артему документ с математической сотней.

— И по химии у вас сто? — удивляется ее соседка по столу. — Парень, который вчера с нами в комиссии работал, вас весь день ждал. Так хотел лично кому-нибудь вручить сто баллов.

Артем доволен, его сестра чуть позже над этим посмеется:

— А я даже рада, что с олимпиадой у Темы ничего не вышло. Ну кого впечатлит, что брат поступил в универ с помощью диплома?! А ЦТ сдают почти все. Все понимают, как это сложно. И когда слышат, что у моего малого две сотни, сразу: «Супер!».

Полина старше Артема на два года. Девушка учится на архитектора и четвертый год живет в Минске. Говорит, пойти с мамой и братом подавать документы решила не просто так. Очень хотелось сфотографироваться с рекордными сертификатами.

Пока же их фотографирует Артем. Точнее не их, а только документ по математике.

— Для инстаграма? — спрашиваем.

— Для учителя, — улыбается абитуриент. — Он попросил всех прислать свои результаты. Зачем? Причин несколько. Одна из них — хорошие результаты. В классе у нас две «сотки», два сертификата на 96 баллов, есть 94 балла.

Кстати о классе. Шесть одноклассников Артема тоже поступают в БГУ на «фундаментальную химию».

— Ты среди них по баллам лидер?

— Нет, вы что! Четвертый где-то. Первый — Даниил: у него 384.

«Буду ученым-исследователем. Возможно, потом уеду в Германию»

На двери табличка, на ней два слова: «Физический, химический». Имеются в виду факультеты. Мы в здании БГУ. В очереди почти никого.

— Привет, — Артем здоровается с одноклассником, который выходит из кабинета. — Это Родион. Он уже поступил.

— В смысле сдал документы?

— Нет, поступил. Он олимпиадник. На «фундаментальную химию» набирают 20 человек. По-моему, восемь из них олимпиадники.

— А ты сам-то почему такую специальность выбрал?

— Она самая перспективная, — отвечает Артем. — Буду ученым-исследователем. Возможно, потом уеду в Германию работать. Там много частных компаний, которые занимаются научными разработками. Больше перспектив.

— Артем, я бы не хотела, чтобы мои внуки говорили на чужом языке, — возражает Елена Викторовна.

Сын молчит. Мама у Артема работает в налоговой и для него авторитет. Даже химией он занялся благодаря ей. Елена Викторовна очень хотела, чтобы дома был свой врач.

— На самом деле все началось, когда у меня появились проблемы с химией, — с улыбкой вспоминает Полина. — Ко мне стал приходить репетитор. Мы занимались, а Тема рядом сидел. А потом учительница сказала: «Ты ладно, а вот из этого мальчика мы олимпиадника сделаем».

Педагог не ошиблась. В итоге в квартире Точеных на полочке стоят две фотографии. На одной — Тема-первоклашка, на второй — мэр Слонима жмет ему руку. Снимок сделан, когда в девятом классе ученик впервые стал призером олимпиады по химии.

Остальные достижения у него впереди. Пока же молодой человек подал документы.

— Теперь свобода? — спрашиваем у него.

— Теперь гулять, — отвечает он. — А свобода наступила еще после тестов. Сейчас же остается только ждать.