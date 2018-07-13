Удивительная Испания: как дешево и вкусно отдохнуть в этой стране 13.07.2018, 8:31

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Цены, интересные места, вкусная еда и другие секреты от бывалых путешественников.

Здесь забываешь обо всем. Просто растворяешься в жаркой сиесте и ощущении непрекращающегося праздника. Запомнятся не только непривычные для нашего человека пляжи, "сумасшедшая" природа, по-настоящему интересные достопримечательности, разнообразие местных блюд и напитков, но и отзывчивые и темпераментные люди, говорящие на красивом языке, пишет segodnya.ua.

Планируя отпуск в Испанию, учтите, что без участия туроператора отдых вам обойдется дороже. Это не реклама, а банальная ситуация с дорогими авиабилетами. Как ни странно, даже бронируя самые дешевые апартаменты или хостел, вы столкнетесь с тем, что тур с перелетом, проживанием в четырехзвездочном отеле, завтраками и трансфером из аэропорта и обратно, будет стоить дешевле. С этим столкнулись и мы. На чартерные рейсы в авиакассах билетов не найти, а прямой перелет влетит в копеечку. Конечно, при желании, можно лететь с пересадками. Но, во-первых, будет утрачено драгоценное время отпуска, а во-вторых, разница в деньгах будет несущественной.

Отдохнуть дешево в Испании

В летнее время горящих туров не ищите. Испания входит в категорию популярных направлений, поэтому путевки разбирают и так, да еще и заблаговременно. Если вы обратитесь в агентство за неделю до путешествия, рискнете столкнуться с отсутствием мест в самолете. К слову, чартерные рейсы из Борисполя в Барселону рассчитаны на вечернее и ночное время. Поэтому учтите, что поселение в отель будет поздним вечером, а возвращение домой поздней ночью.

ФОто: segodnya.ua

Если вы рассчитываете не только увидеть красивое Средиземное море, но и купаться в прозрачной лазурной воде каждый день, то в Барселону ехать не стоит. Все-таки столица Каталонии – это город портовый и вода здесь соответствующая. Побережье Коста-Брава, куда отправились мы, усеяно небольшими городками, из которых при желании можно с легкостью и довольно быстро добраться в Барселону, чтобы посмотреть местные красоты.

Наш выбор пал на город Льорет-де-Мар, который считается центром местных "тусовок". Признаться, с местом мы не ошиблись. По сравнению с Льорет-де-Маром близлежащие города оказались скучноваты. В городе есть все необходимое для активного отдыха. Здесь есть и бары, и ночные клубы, и магазины, и рестораны. Все, что пожелаете, чтобы провести время насыщенно. В городе отдыхает практически одна молодежь: испанцы, каталонцы, немцы, американцы, французы и итальянцы. Кроме того, город находится в бухте, а набережная с двух сторон заканчивается смотровыми площадками и достопримечательностями. Пройдя немного дальше за город, можно посетить красивый ботанический сад. Но, как показалось нам, все побережье – это сплошной ботанический сад.

Особенно впечатлили чистейшие пляжи с непривычной то ли мелкой галькой золотистого цвета, то ли каменной крошкой. Она идеально мелкая, чтобы по ней ходить и одновременно достаточно крупная, чтобы не прилипать, как песок. По этой же причине вода всегда прозрачная и совсем не мутнеет. На пляжах можно бесплатно воспользоваться душем и всегда чистым туалетом. Кроме того, здесь предусмотрены туалетные комнаты и для людей с инвалидностью. Пользование шезлонгами и зонтами платное. Один зонт и два лежака с утра и до шести вечера обойдутся в 14 евро.

Будьте готовы к тому, что максимальная температура воды на берегу Каталонии достигает 26 градусов тепла. И это в самые жаркие дни. Так как мы приехали в середине июня, сначала вода была довольно прохладной. Но спустя пару дней прогрелась до +23. При этом температура воздуха составляла около 27 градусов.

Барселона и другие интересные места

Матрасный отдых на пляже в определенный момент хочется сменить культурной программой. Переговорив с нашим гидом, мы сделали вывод, что брать экскурсию в Барселону, по которой за плюс-минус 50 евро с человека, пришлось бы ходить с толпой в 50 человек, бессмысленно. С автобусной станции, которая расположена в 10 минутах ходьбы от пляжа, за 20 евро с человека мы взяли билеты на автобус туда и обратно. Дорога составила всего час в одну сторону в комфортном транспорте с кондиционером. Впрочем, других автобусов там и нет. Ровно, как и плохих дорог. Имея онлайн-карту, за день вполне реально обойти главные места города пешком.

Правда ходить придется много, но оно того стоит. Все самое интересное сосредоточено в центре. За день нам удалось посетить храм архитектора Антонио Гауди – Саграда-Фамилия, парк Гюэля, который также является творением Гауди, погулять возле Триумфальной арки, пройтись к набережной через Готический квартал, побывать на центральной площади и полюбоваться красивейшими зданиями авторства того же Гауди, которые здесь чуть ли не на каждом шагу.

Для того, чтобы посетить некоторые места, необходимо приобрести входные билеты. Если есть возможность купить их через интернет, лучше воспользуйтесь советом. Это избавит вас от очередей и от неприятных ситуаций с нехваткой билетов. Чтобы не дергаться и не переживать, можно попросить распечатать их в отеле. Но электронный вариант на телефоне тоже вполне подойдет. Еще полдня нам понадобилось для того, чтобы сходить в музей Пабло Пикассо и погулять по парку Цитадели, где расположен парламент Каталонии.

ФОто: segodnya.ua

Из предложенных экскурсий мы остановились на посещении театра-музея Сальвадора Дали в городе Фигерас, где он родился и вырос. Это место настолько необычно, что, будучи в Каталонии, его просто нельзя не посетить. Даже самому скучающему ребенку здесь будет интересно. В музей стоит прибыть с гидом или хотя бы почитать о его произведениях накануне визита, поскольку фантазия художника слишком незаурядна, чтобы разобраться самому. Чего стоит один только факт того, что Дали покоится в здании своего музея, который он предпочел возвести на месте сгоревшего муниципального театра, и быть погребенным рядом с женским туалетом. По рассказам нашего гида, Дали неслучайно выбрал это место. Он хотел, чтобы к нему всегда стояла очередь из женщин. Стоит также отметить, что в музее Дали, в отличие от музея Пикассо, можно фотографировать и снимать видео.

Также за 50 евро с человека, кроме музея Дали нам предложили прогулку по Жироне, самой богатой провинции Каталонии, и дегустацию испанских вин.

Цены в Испании

Чтобы примерно ориентироваться в ценах, нужно понимать, что девятидневный отдых в четырех звездах с завтраками потянет примерно на 800 долларов с человека. Кушать на Коста-Браве можно тоже по-разному. Если душе угодно питаться, так сказать, с шиком, обед или ужин в ресторане обойдется в среднем в 40 евро на двоих. Учтите, что местные порции достаточно велики. Поэтому не стоит сразу заказывать несколько блюд. К тому же, в каталонских заведениях принято подавать бесплатные "комплименты" в виде плошки с оливками, свежего хлеба и йогуртовой закуски с чесноком. Так что, если вы не очень голодны, то до подачи заказанного блюда, можно уже почувствовать сытость. Рекомендуется попробовать паэлью (рис с морепродуктами или мясом), различные блюда из морепродуктов, хамон и испанский напиток – сангрию. Нас предупредили сразу, что хоть сангрия на вкус достаточно "легкая", много ее лучше не пить. Под жарким солнцем напиток на основе вина или шампанского может здорово разморить. Непривычной выглядит подача хамона с дыней. Это местный деликатес. Также испанцы славятся своими закусками – тапас. Тут их большое множество. Кроме того, можно покупать продукты самостоятельно. Предлагается широкий выбор фруктов, морепродуктов и всего, что можно найти в любом супермаркете. Цены будут на порядок ниже.

Всем известный американский фастфуд в Каталонии оказался невкусным. Поэтому не стоит тратить деньги с расчетом на попробовать, "а какой же он здесь". Поскольку цены тоже разительно отличаются от наших. Меню будет стоить вам от 7 до 10 евро.

Торговаться в Испании и, в том числе, в Каталонии не принято. Местных это обижает. Если есть желание сбить цену, как минимум втрое, отправляйтесь в места, где торгуют пакистанцы и индусы. Здесь их очень много.

Удивительные вещи в Испании

Человек, который первый раз оказался в солнечной Испании, не сможет пройти мимо зеленых попугаев, которые обитают здесь, как у нас воробьи или голуби.

Также необычно выглядит известная на весь мир традиция послеобеденного сна – сиеста. Действительно, с двух до четырех дня закрываются госорганы, муниципальные учреждения и банки. Также можно столкнуться с закрытыми магазинами или ресторанами. Но на самом деле, большая часть мест, куда заходят туристы, работают весь день.

Еще одним интересным фактом является строгость местных полицейских. К ним всегда можно обратиться с любым вопросом, но лучше с ними не шутить. Делать "селфи", как с украинскими патрульными, тоже не стоит. Это может для вас плохо кончится. К слову, в Каталонии много карманников. Об этом нас предупредили еще в аэропорту. Конечно, из рук вещи не вырывают. Но стоит, оставить сумку без присмотра и отвернуться на минутку, как вещей своих вы больше не увидите.

Возможно, это не слишком странно, но в Испании абсолютно не популярна японская кухня. Так что, если вы – любитель суши и роллов, то ресторан придется искать очень долго. Немного чаще попадаются маленькие магазины с суши в холодильных камерах.

ФОто: segodnya.ua

Взрыв мозга и барабанных перепонок вы получите 24 июня. В этот день испанцы празднуют наступление лета – Ночь Сан-Хуана. Еще этот день называется местным Ивана Купала. Этой ночью вам будет сложно уснуть, потому что испанцы традиционно взрывают петарды и запускают салюты. Происходит это с такой частотой, что непривыкшему человеку кажется, что началась война. Еще выглядит странным, что петарды официально разрешено продавать с 12 лет, а взрывают их, в том числе, чуть ли не пятилетние дети. А родители, которые находится в непосредственной близости, совершенно никак на это не реагируют. Тут это считается нормальным.

Подытожу, что за время нашего путешествия мы лишь несколько раз оказались в ситуации, когда наши собеседники не знали никакого языка, кроме родного испанского. В остальном, проблем не возникало. В целом, можно сказать, что испанцы говорят по-английски и всегда придут на помощь.