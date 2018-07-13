Мать Сенцова призвала Путина помиловать ее сына 13.07.2018, 10:35

Олег Сенцов

Фото: Коммерсант

Людмила Сенцова написала письмо главе Кремля.

Мать украинского режиссера Олега Сенцова обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать сына.

Письмо Людмилы Сенцовой обнародовала российская радиостанция Эхо Москвы.

В письме она пишет, что знает сына "как мирного гражданина и человека, увлеченного своей профессией – кинорежиссурой".

"Не буду вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама в это верю. Просто скажу, что он никого не убивал. Он уже отсидел четыре года в тюрьме. Его ждут дети, младший сын страдает аутизмом. Им плохо без него. Они никогда не будут счастливы без отца", - написала Сенцова.

Она призвала Путина "проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова, не губить его жизнь и жизнь его близких".

Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.