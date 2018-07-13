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Новый рекорд: у выпускницы пинской гимназии 400 баллов из 400

  • 13.07.2018, 22:16
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Анастасия Жовнерик

Анастасия Жовнерик поделилась своими секретами удачной сдачи экзаменов.

«В 10 классе думала, что мне сложно учиться, а в 11 классе, когда началась подготовка к ЦТ, походы к репетиторам — поняла, что зря жаловалась», — вспоминает напряженный последний школьный год Анастасия Жовнерик. Но выпускница с важными задачами справилась на "отлично": во время вступительной кампании набрала 400 баллов из 400 возможных. Как ей это удалось, расспросил tut.by.

Анастасия Жовнерик — выпускница пинской гимназии № 3, вчера она подала документы на факультет международных отношений БГУ. Хочет быть юристом-международником. Шансов не поступить у девушки нет.

Сертификаты по ЦТ у Анастасии на зависть: 100 баллов по английскому языку и 100 баллов по обществоведению. Девушка рассказывает, что родная гимназия — с английским уклоном. На 100 баллов английский никто больше из одноклассников не сдал, есть результат 99.

— Когда я пришла в гимназию из школы в другом районе, мои ровесники здесь уже учили английский три года. Так что сначала было тяжеловато догонять, тем более что никто в семье английский не учил. Но справилась, — вспоминает Настя.

Тест по обществоведению оказался немного сложнее.

— До последнего дня сомневалась в одном пункте по обществоведению, потому что после теста все никак не могла найти на него ответ. Но, как оказалось, угадала, — улыбается Настя.

Еще одну сотню, по языку, Насте обеспечила олимпиада по белорусскому.

— С 9 класса участвовала в олимпиаде по белорусскому, но дальше города не проходила, хотя результаты были неплохие. А 11-й класс был первым годом, когда я не только на область, но и на республику попала. Старалась оправдать усилия, которые в меня вложила моя учительница, но до последнего не верила, что получится. Когда у меня был диплом второй степени, не могла поверить, что держу сейчас в руках бумажку, которая дала мне 100 баллов по ЦТ.

Успешное выступление на олимпиаде освободило Настю от необходимости сдавать тестирование по языку.

Еще 100 баллов принес аттестат — у девушки золотая медаль.

Фото из личного архива Анастасии Жовнерик

Успеху Настя и сама удивлена.

— Думала: ведь точно кто-то наберет 400 баллов, но это буду не я! А как-то сложилось, что я, — улыбается.

Девушка поступает на факультет международных отношений в БГУ, но рассматривала и МГЛУ.

— На всякий случай сдала третий предмет — тестирование по истории. Там у меня вышло 79 баллов, — рассказывает Настя.

По обществоведению и английскому языку Анастасия Жовнерик весь учебный год занималась с репетиторами.

— Целенаправленно к поступлению начала готовиться в начале года. Совет такой: не надо бросаться с самого начала в крайности и 24 часа в сутки уделять внимание каким-то двум предметам. Иначе они просто надоедают и ты уже не хочешь по ним учебники открывать, — рассказывает Настя. — Лучше размеренно идти по программе. В то же время не нужно делать какие-то большие промежутки и говорить: потом доучу. Просто постепенно все делать, перед ЦТ максимально сконцентрироваться.

— Может, есть у тебя какие-то специальные приемы, секреты? Шоколадку ела перед экзаменом?

— Секретов нет, шоколад не ела, — смеется Настя. — Просто высыпалась обычно и перед тестом с километр шла пешком, это меня успокаивало. Ничего не повторяла утром в этот же день, потому что и так ты колотишься весь, а если начинаешь что-то нервно пересматривать, то путаешь все. Нет, надо просто проснуться, улыбнуться и прогуляться по пути на ЦТ.

В школе Настя играла в «Что? Где? Когда?».

— Не скажу, что наша команда занимала какие-то престижные места, но по крайней мере нам нравилось. Для себя всегда узнаешь что-то новое, да и просто интересно играть с людьми, которых ты знаешь и любишь. Правда, в последнее время я редко играла. Ну что еще? Читала книги, очень люблю читать. Последнее, что прочитала, — это Сенкевич «Камо грядеши». Мне очень понравилось.

— Ты всегда так хорошо училась? С первого класса или потом пришло?

— Вообще, всегда хорошо. Правда, поначалу не очень шла математика, а потом физика, информатика — с точными науками у меня сложнее как-то. Но постепенно какое-то понимание у меня сложилось. В этих предметах еще больше усилий нужно прилагать, чем когда учишь язык и обществоведение. Поэтому те, кто физику и математику сдают на 97 баллов, — для меня сверхлюди!


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