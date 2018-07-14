США могут вернуть мировое лидерство по добыче нефти 14.07.2018, 10:37

По прогнозу Минэнергетики США, в 2019 году объемы добычи нефти возрастут до 11,8 миллиона баррелей в день.

Это может позволить стране стать крупнейшим в мире производителем сырой нефти, сообщила глава Энергетического информационного агентства Линда Капуано. По ее словам, Соединенные Штаты смогут обогнать остальные страны в том случае, если Россия и Саудовская Аравия не увеличат добычу нефти, передает dw.com.

Впервые за последние 45 лет

На протяжении большей части 20-го века США являлись мировым лидером по добыче нефти, напоминает в пятницу, 13 июля, телеканал CBS News со ссылкой на данные министерства энергетики США. В 1974 году на первую позицию вышел СССР, в 1976 году - Саудовская Аравия.

В конце 1970-х годов Советский Союз производил на треть больше сырой нефти, чем США, спустя еще десять лет - почти вдвое больше. За последнее десятилетие в США резко выросли объемы добываемой нефти, что связано с новыми технологиями по добыче сланцевой нефти.

Прогноз США на 2018 год - 10,8 миллиона баррелей нефти в день

По оценке американской администрации, в 2017 году РФ добывала более 10,3 миллиона баррелей в день, Саудовская Аравия - чуть менее 10 миллионов, добыча США составляла 9,4 миллиона баррелей.

В феврале 2018 года Соединенные Штаты вышли на второе место, добывая более 10 миллионов баррелей в день, указывается далее в сообщении. В июне этот показатель составлял около 10,9 миллиона баррелей в день. По прогнозу агентства, средний показатель США за 2018 год может составить 10,8 миллиона баррелей в день.