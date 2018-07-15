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«За мной следят»: белорусский видеоблогер уехал из страны

  • 15.07.2018, 8:27
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Влад Мага заявил, что может повторить судьбу Александра Лапшина.

Белорусский видеоблогер Владислав Мосесов (он же Влад Мага) заявил, что он объявлен в розыск в Азербайджане и поэтому вынужден покинуть Беларусь, сообщает «Белсат».

Владислав имеет армянские корни. Недавно он посетил Азербайджан, а также Нагорный Карабах, который и Ереван, и Баку считают своей территорией. Видео из этой поездки не осталось незамеченным в Азербайджане.

Вскоре Владислав Мосесов начал получать угрозы. Их счет пошел на десятки.

14 июля блогер записал видеообращение, в котором утверждает, что его объявили в розыск в Азербайджане, что «за ним следят на каждом шагу», поэтому он вынужден уехать из Беларуси. «Моя жизнь в опасности», — заявил Мосесов.

Судя по всему, Мосесов опасается, что белорусские власти могут выдать его Азербайджану, как это случилось в прошлом году с задержанным в Минске по запросу Баку израильским блогером Александром Лапшиным.

«Через три дня если я не выйду на связь, значит со мной случилось что-то плохое», — сказал Владислав.

Официальной информации о том, что Владислав Мосесов находится в розыске нет.


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