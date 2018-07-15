закрыть
15 июля 2018, воскресенье, 12:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Белоруска, живущая в Хорватии: Сборной по футболу здесь все гордятся

  • 15.07.2018, 10:35

Спортсмены вкладывают заработанные на чемпионатах деньги в инфраструктуру родных городов.

Эмигрировавшая в Хорватию жительница Барановичей Агата Ступакова рассказал «Салідарнасці» о настроениях в стране накануне финала чемпионата мира по футболу.

Остаться безучастным к выступлениям сборной Хорватии, которая впервые в истории пробилась в финал мундиаля, было практически невозможно, отмечает белоруска, живущая в Риеке, третьем по величине городе страны. За выступлением футболистов стали следить даже те, кто был далек от спорта. Вот ситуация, с которой бывшая жительница Барановичей раньше никогда не сталкивалась.

– На наступную раніцу пасля паўфінала, дзе харваты абыгралі англічан, я пайшла за малаком і стала сведкай, як у краме дзве жанчыны прыкладна 35-ці і 55-ці гадоў падрабязна абмяркоўвалі забітыя галы, – рассказывает Агата Ступакова.

Фото со страницы Агаты Ступаковой в Fаcebook

В эти дни футбол в Хорватии обсуждают все и везде, говорит белоруска: дома, на работе, при встречах со знакомыми. Выступление национальной сборной в России стало огромным событием для страны.

В Хорватии живет около 4 миллионов человек, которые справедливо считают свою страной маленькой. Поэтому местные жители испытвают настояющую гордость за команду, которая может стать лучшей в спорте № 1 в мире.

В стране положительно оценили поведение главного тренера сборной Златко Далича, который после недавней победы говорил на пресс-конференции по-хорватски. Когда журналисты спросили у него, почему он так поступает, ведь знает английский, Далич ответил: мы очень маленькая страна, но хотим, чтобы наш голос услышали, у нас есть свой язык.

В эти дни многие жители хорватских городов одеты или в майки сборной или в вещи с элементами национальной символики, рассказывает белоруска.

Болельщики в Загребе после выхода Хорватии в финал ЧМ-2018
Фото: Reuters

В воскресенье, в день финала чемпионата мира, магазины в Риеке закроются в четыре часа, т.к. трансляция матча с французами начнется в 17.00 по местному времени.

– У гэты момант усе як адзін будуць перед экранамі, – отмечает Агата.

«Харватскія футбалісты – нармальныя хлопцы»

Белоруска говорит, что после переезда в эту страну, ей бросилось в глаза, что хорваты – очень спортивная нация. Дети массово занимаются в спортивных секциях, практически в каждой семье есть футбольный фанат.

Фото: Facebook

Игроки сборной Хорватии играют в европейских топ-клубах: «Реале», «Барселоне», «Интере» и т.д. Они зарабатывают миллионы евро в год, но на родине к ним нет завистливого отношения.

– Харватскія футбалісты – нармальныя хлопцы, у іх няма зорнай хваробы. Большасць з іх паходзяць са звычайных сем’яў. Яны не забываюць пра родную краіну, фінансуючы спартыўныя школы і інфраструктуру, – отмечает Агата.

Недавний пример: Марио Манджукич оплатил выпивку на 4000 евро болельщикам, смотревшим матч с Россией в его родном городе Славонски-Брод.

Негативных откликов на поведение Домагоя Виды, который после победы над Россией воскликнул «Слава Украине!», среди хорватов не было, говорит белоруска. Скорее эта ситуация стала поводом для шуток. Пресса писала, что в тот вечер Вида, который впоследствии был оштрафован, выпил самое дорогое пиво в своей жизни.

Фото: fifa.com

Шутили и накануне матча с Россией: мол, в случае победы останемся зимой без газа.

«Узровень жыцця харватаў не дае ім падставаў для таго, каб любіць улады»

В Беларуси обратили внимание, что президент Хорватии прилетела на матч своей команды обычным рейсом вместе с другими болельщиками. Однако на родине отношение к ней неоднозначное.

Хорваты не очень любят, когда кто-то из политиков приезжает на решающие матчи сборной, говорит Агата. Предыдущий негативный опыт породил суеверие, которое, впрочем, на нынешнем чемпионате не воплотилось в жизнь.

Фото с сайта sports.ru

– Зборнай па футболе, у адрозненне ад прэзідэнта, усе ганарацца. Для многіх прэзідэнт на трыбунах у Расіі выглядала даволі камічна. Узровень жыцця харватаў не дае ім падставаў для таго, каб любіць улады, – отмечает белоруска.

Хорватия вступила в Евросоюз в 2013 году. Сегодня многие молодые и образованные люди продолжают уезжать из страны: преград для переезда в более развитые европейские страны нет.

В основном хорваты получают зарплату порядка 500-600 евро. Но, правда, и расходы у них, в том числе, на коммуналку, выше, чем у белорусов. Поэтому в целом уровень жизни в двух странах сопоставим, говорит Агата.

Рекламная фотосессия
Фото со страницы Агаты Ступаковой в Fаcebook

Вместе с тем, подспорьем для многих является туристический сезон. На сдаче дома или комнаты летом можно неплохо подзаработать.


популярное за неделю

Мнение

«Славянский позор»
«Славянский позор» Дмитрий Растаев
Удар по имиджу властей
Удар по имиджу властей Валерий Карбалевич
Не кормите троллей
Не кормите троллей Константин Боровой
Беги, Форест!
Беги, Форест! Ирина Халип