Белоруска, живущая в Хорватии: Сборной по футболу здесь все гордятся 15.07.2018, 10:35

Спортсмены вкладывают заработанные на чемпионатах деньги в инфраструктуру родных городов.

Эмигрировавшая в Хорватию жительница Барановичей Агата Ступакова рассказал «Салідарнасці» о настроениях в стране накануне финала чемпионата мира по футболу.

Остаться безучастным к выступлениям сборной Хорватии, которая впервые в истории пробилась в финал мундиаля, было практически невозможно, отмечает белоруска, живущая в Риеке, третьем по величине городе страны. За выступлением футболистов стали следить даже те, кто был далек от спорта. Вот ситуация, с которой бывшая жительница Барановичей раньше никогда не сталкивалась.

– На наступную раніцу пасля паўфінала, дзе харваты абыгралі англічан, я пайшла за малаком і стала сведкай, як у краме дзве жанчыны прыкладна 35-ці і 55-ці гадоў падрабязна абмяркоўвалі забітыя галы, – рассказывает Агата Ступакова.

Фото со страницы Агаты Ступаковой в Fаcebook

В эти дни футбол в Хорватии обсуждают все и везде, говорит белоруска: дома, на работе, при встречах со знакомыми. Выступление национальной сборной в России стало огромным событием для страны.

В Хорватии живет около 4 миллионов человек, которые справедливо считают свою страной маленькой. Поэтому местные жители испытвают настояющую гордость за команду, которая может стать лучшей в спорте № 1 в мире.

В стране положительно оценили поведение главного тренера сборной Златко Далича, который после недавней победы говорил на пресс-конференции по-хорватски. Когда журналисты спросили у него, почему он так поступает, ведь знает английский, Далич ответил: мы очень маленькая страна, но хотим, чтобы наш голос услышали, у нас есть свой язык.

В эти дни многие жители хорватских городов одеты или в майки сборной или в вещи с элементами национальной символики, рассказывает белоруска.

Болельщики в Загребе после выхода Хорватии в финал ЧМ-2018

Фото: Reuters

В воскресенье, в день финала чемпионата мира, магазины в Риеке закроются в четыре часа, т.к. трансляция матча с французами начнется в 17.00 по местному времени.

– У гэты момант усе як адзін будуць перед экранамі, – отмечает Агата.

«Харватскія футбалісты – нармальныя хлопцы»

Белоруска говорит, что после переезда в эту страну, ей бросилось в глаза, что хорваты – очень спортивная нация. Дети массово занимаются в спортивных секциях, практически в каждой семье есть футбольный фанат.

Фото: Facebook

Игроки сборной Хорватии играют в европейских топ-клубах: «Реале», «Барселоне», «Интере» и т.д. Они зарабатывают миллионы евро в год, но на родине к ним нет завистливого отношения.

– Харватскія футбалісты – нармальныя хлопцы, у іх няма зорнай хваробы. Большасць з іх паходзяць са звычайных сем’яў. Яны не забываюць пра родную краіну, фінансуючы спартыўныя школы і інфраструктуру, – отмечает Агата.

Недавний пример: Марио Манджукич оплатил выпивку на 4000 евро болельщикам, смотревшим матч с Россией в его родном городе Славонски-Брод.

Негативных откликов на поведение Домагоя Виды, который после победы над Россией воскликнул «Слава Украине!», среди хорватов не было, говорит белоруска. Скорее эта ситуация стала поводом для шуток. Пресса писала, что в тот вечер Вида, который впоследствии был оштрафован, выпил самое дорогое пиво в своей жизни.

Фото: fifa.com

Шутили и накануне матча с Россией: мол, в случае победы останемся зимой без газа.

«Узровень жыцця харватаў не дае ім падставаў для таго, каб любіць улады»

В Беларуси обратили внимание, что президент Хорватии прилетела на матч своей команды обычным рейсом вместе с другими болельщиками. Однако на родине отношение к ней неоднозначное.

Хорваты не очень любят, когда кто-то из политиков приезжает на решающие матчи сборной, говорит Агата. Предыдущий негативный опыт породил суеверие, которое, впрочем, на нынешнем чемпионате не воплотилось в жизнь.

Фото с сайта sports.ru

– Зборнай па футболе, у адрозненне ад прэзідэнта, усе ганарацца. Для многіх прэзідэнт на трыбунах у Расіі выглядала даволі камічна. Узровень жыцця харватаў не дае ім падставаў для таго, каб любіць улады, – отмечает белоруска.

Хорватия вступила в Евросоюз в 2013 году. Сегодня многие молодые и образованные люди продолжают уезжать из страны: преград для переезда в более развитые европейские страны нет.

В основном хорваты получают зарплату порядка 500-600 евро. Но, правда, и расходы у них, в том числе, на коммуналку, выше, чем у белорусов. Поэтому в целом уровень жизни в двух странах сопоставим, говорит Агата.

Рекламная фотосессия

Фото со страницы Агаты Ступаковой в Fаcebook

Вместе с тем, подспорьем для многих является туристический сезон. На сдаче дома или комнаты летом можно неплохо подзаработать.