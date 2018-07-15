Глава разведки США сравнил кибератаки РФ с подготовкой терактов 11 сентября 1 15.07.2018, 10:44

Дэниэл Рей Коутс

Дэн Коутс назвал действия российских хакеров «красным сигналом».

Глава Национальной разведки США Дэн Коутс рассказал о масштабной волне кибератак, которой подвергается инфраструктура в США, передает CNN. По его словам, схожие «предупреждающие знаки» наблюдались перед терактами 11 сентября.

«Мы видим предупреждающие знаки… Я верю, что это критическая точка для нас. Сегодня цифровая инфраструктура нашей страны в буквальном смысле находится под атакой», — заявил Коутс на выступлении в Вашингтоне.

Коутс сравнил эту ситуацию с той, с которой США столкнулись перед терактами 11 сентября. «За несколько месяцев до 11 сентября 2001 года, как говорил экс-глава ЦРУ Джордж Тенет, система «мигала красным». И вот, спустя двадцать лет, я выступаю перед вами и говорю: сигнальные огни вновь мерцают красным цветом».

По словам главы Национальной разведки, главными организаторами кибератак на американскую инфраструктуру являются Россия, Китай, Иран и Северная Корея. Россию в этом списке Коутс выделил особо, назвав ее «самым агрессивным иностранным актором». Россия, утверждает он, продолжает «свои усилия по подрыву демократии».

Коутс назвал главные цели кибератак из-за рубежа: ими оказались сети федерального правительства, военных, местных органов власти и сети крупных предприятий.

О кибератаках России на критическую инфраструктуру ранее заявляла и Украина. 11 июля Служба безопасности Украины сообщила об успешной блокировке кибератаки на сетевое оборудование Аульской хлоропереливной станции — единственного на Украине предприятия, которое обеспечивает водопроводно-канализационные предприятия жидким хлором для очистки воды. По версии Киева, вирус, атаковавший станцию, распространялся с территории России.