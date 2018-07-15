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Ирак охватили массовые протесты

  • 15.07.2018, 13:39
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МВД страны объявило о введении режима повышенной готовности.

В ходе массовых протестов на юге Ирака в городе Эль-Амара погибли по меньшей мере два демонстранта, сообщает в субботу, 14 июля, агентство Reuters (перевод – dw.com). Протестные акции в стране, спровоцированные безработицей и перебоями с электричеством и водоснабжением, продолжаются уже шестой день.

Пока остается неясным, кто виновен в смерти демонстрантов, заявил представитель местного органа здравоохранения Ахмед Аль-Канани. Он заявил, что в Эль-Амаре были "самовольные выстрелы".

Юг Ирака охвачен протестами

В результате стычек с полицией в провинции Майсан, столицей которой является Эль-Амара, были ранены около 40 человек. Один человек погиб, когда протестующие пытались штурмовать здание местного правительства. В городе Эн-Наджаф демонстранты взяли штурмом аэропорт, вследствие чего воздушное сообщение с городом было приостановлено.

В свою очередь, министерство внутренних дел Ирака объявило о введении режима повышенной готовности в стране. В Эн-Наджафе правительство ввело комендантский час.

Безработица, рост цен и политическая неопределенность

В декабре правительство в Багдаде объявило об окончательной победе над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ). Однако боевики по-прежнему находятся в некоторых отдаленных районах страны, откуда они совершают атаки.

В результате трехлетней войны против ИГ население до сих пор страдает от безработицы, возросших цен, а также сохраняющейся проблемы с обеспечением основными продуктами. Кроме того, в стране царит политическая неопределенность в связи со спорным проведением парламентских выборов в Ираке.


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